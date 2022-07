“Señales que ha dado el presidente electo son muy positivas”: embajadora de Panamá

La embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández Puentes. Foto: Cancillería de Panamá

En diálogo con el programa “La hora de Acero” de Telecafé, reproducido por El Espectador, la embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández Puentes, habló de lo que se espera en las relaciones binacionales tras la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Temas como el de la migración en la frontera común, que en su concepto, requiere de la ayuda directa de Estados Unidos, y el supuesto lavado de activos, son claves de cara al futuro inmediato.

¿Cómo ve el panorama para las relaciones entre Colombia y Panamá a partir del 7 de agosto, con la llegada de Gustavo Petro?

La importancia que tienen los países fronterizos es muy alta y estoy segura de que el nuevo gobierno de Colombia sabe eso y está muy abierto a trabajar todos los temas que tenemos en común. Los países fronterizos manejamos comercio, frontera, tenemos etnias indígenas compartidas, parques protegidos, problemas de narcotráfico y seguridad, por todo esto, creo que la colaboración seguirá siendo muy buena. Lo que tenemos es que mejorar para que los ciudadanos vean el trabajo conjunto y hemos visto que el presidente electo, Gustavo Petro, ha estado en conversaciones con los países vecinos. La expectativa es total, pero creo que es muy positiva y creemos que las señales que ha dado el presidente electo son muy positivas, y van encaminadas a la conciliación y el diálogo.

Históricamente las relaciones han sido armónicas, de confianza y muy económicas, ¿cree que esto seguirá así?

La relación económica que se tiene es buena y grande. Colombia es el tercer país inversionista en Panamá y eso sigue creciendo de uno y otro lado. Nos ayuda que tenemos la misma idiosincrasia, el mismo idioma. Hay que destacar que cada día tenemos mucho más intercambio e incluso ya tenemos muchos destinos directos desde Panamá a Colombia, por ejemplo, a Quindío, Pereira, Caldas, Bucaramanga, y estamos abriendo Santa Marta, Cúcuta, además de seguir afianzando Bogotá, Cali, Medellín y muchos otros sectores. Nosotros tenemos algunos consulados y vamos a seguir incrementando este intercambio.

¿Para Panamá qué ha significado el proceso de paz que se hizo con las Farc?

Para nosotros, como país fronterizo, fue muy importante. No se puede negar que nuestra frontera común se vio afectada por el conflicto armado que vivió Colombia y entre más se pueda desarrollar el proceso de paz será más el beneficio para las dos naciones, pues se disminuyen las complicaciones de orden público. Panamá, como país hermano, lo que quiere es tener una relación mucho más fluida y hemos visto una paz que está dando resultados. Antes había más brotes de violencia y hoy el panorama ha cambiado. Igual, nosotros seguimos trabajando muy de cerca con todas las autoridades colombianas y su gobierno para que las cosas funcionen en la frontera.

Por cierto, un tema crítico de esa frontera común es el de la migración. Por la zona del Darién se movilizan miles de personas en tránsito hacia Estados Unidos…

Es un drama, una situación muy difícil y más cuando escuchamos las historias de familias enteras que en oportunidades han dejado todo y arriesgan sus vidas para buscar una nueva vida. Este paso es cada vez más complicado y lo duro es que esa es una ruta que ya está y que va seguir allí. Para Panamá es muy importante poder ayudar y tenemos unos campamentos humanitarios para atender a todos los migrantes, por ejemplo en temas de salud, pero la verdad es que es una situación que desborda todo el esfuerzo que se hace por parte de los dos gobiernos. Hay que tener en cuenta que para Panamá la entrada de 20 mil migrantes es mucho más dramático, porque nosotros solo tenemos cuatro millones de habitantes, mientras que Colombia tiene 50 millones. Es muy más difícil y muy complicado por las enfermedades y por muchas cosas más.

¿Qué dicen las estadísticas? ¿Hoy está disminuyendo o aumentando la llegada a su país de esos migrantes?

Lo que se dan son oleadas y va cambiando la composición de las nacionalidades, de acuerdo a lo que pasa alrededor del mundo. A veces aumentan y a veces disminuyen.

¿Hacen lo suficiente los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Panamá?

Nunca es suficiente todo lo que se hace, pero debemos trabajar unidas como naciones. El asunto es que las políticas de migración son de cada país y lo que sí creemos es que Estados Unidos debe ayudar para manejar este tema, debe tomar en consideración todo lo que está pasando. De todas maneras, creo que el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro estará trabajando de la mano con nuestro gobierno para abordar esta situación.

O sea, ¿Estados Unidos debería replantear lo que está pasando con los migrantes que, en últimas, lo que buscan es llegar allá?

Estamos en unas mesas de trabajo con ellos y con otras naciones para tratar estos problemas. Lo que no se puede hacer es cerrar una puerta y abrir otra, o hacer cosas solo mediáticas, sin soluciones de fondo. Esto es mucho más complejo, pero además depende es lo que está pasando alrededor del mundo. Lo que se tiene que hacer es algo mucho más integral.

¿El presidente Laurentino Cortizo ya habló con Gustavo Petro?

Sí. Inmediatamente se conocen los resultados del domingo 19 de junio, nuestro presidente escribió un mensaje en Twitter. Para nosotros es supremamente importante lo que está pasando en Colombia y aprovecho para enviarles un saludo muy especial y felicitarlos por esa elección democrática.

Hay que hablar de los llamados “paraísos fiscales”. En Colombia se tiene la visión de que muchos capitales, legales e ilegales, van a parar a Panamá…

Hablar de “paraísos fiscales” no es tan fácil, porque la gente ya utiliza ese término de una manera despectiva e incorrecta. Denominarnos a nosotros así no es correcto y le digo porque, por ejemplo, abrir una cuenta en Panamá por parte de cualquier persona es mucho más difícil que abrirla en Estados Unidos. Que los capitales se muevan de un lado a otro no es fuga de capitales, es movimiento de capitales, y tenemos que comenzar por esa consideración. Nosotros firmamos con Colombia un acuerdo de cooperación internacional y si un colombiano quiere mover sus capitales, inmediatamente se le informa al gobierno. Incluso, si un colombiano quiere abrir una cuenta en Panamá, inemediatament6er se le está informando a las autoridades financieras de Colombia.

¿Es decir, la información de todos los empresarios colombianos y viceversa está controlada?

Así es, hay un intercambio de información inmediato y constante de todos los movimientos de recursos que se hacen de una manera individual y muy constante.

¿Cómo nos ven ustedes a nosotros y cómo va el intercambio cultural con Colombia?

Fantástico, es mucho el intercambio y de mucha calidad. Es mucho lo que nos une que lo que nos separa y eso lo vemos en el aspecto cultural, en el de los indígenas, en la gastronomía, en las comidas típicas, que son muy parecidas. Como hermanos somos muy parecidos, aunque tenemos algunas diferencias. Hacemos muchos intercambios culturales y de toda índole, el tema de los ritmos de la música, como la cumbia y otros. A nosotros nos invitan constantemente de todas las regiones para que participemos en los festivales. Está también el tema de los escritores y las ferias que ustedes hacen aquí.