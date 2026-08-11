De la Espriella oficializó la declaratoria de situación de desastre de carácter nacional

El presidente Abelardo de la Espriella estuvo este martes en Manizales tras el terremoto. Ya declaró la sitacuón de desastre de carácter nacional. Foto: Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella firmó en la noche de este martes el decreto con el que se declara la situación de desastre de carácter nacional. Esta medida, de acuerdo con el mandatario, permitirá potenciar las acciones de atención en todo el país y en las zonas más afectadas por cuenta del terremoto que golpeó a Colombia este 10 de agosto.

“Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera”, afirmó el jefe de Estado. El documento fue rubricado en Bogotá, en la sede de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), donde De la Espriella estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el secretario Jurídico de Presidencia, Andrés Barreto.

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El siguiente paso en el que se trabaja es en la declaratoria de emergencia económica, decreto que ya se encuentra en su etapa final dentro del Ejecutivo y el cual se conocerá en cuestión de horas.

Además, en otro reporte que hizo el propio mandatario, se confirmó el hallazgo de otra sobreviviente.

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“Daniela Andrea Largo Sánchez, de 32 años, fue encontrada con vida después de siete horas de búsqueda”. Así lo confirmó en la noche de este martes el presidente De la Espriella, quien aseguró que la sobreviviente fue rescatada en Pereira.

El jefe de Estado aseguró que fue traslada de inmediato al hospital de la capital de Risaralda para su atención y revisión médica. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, agregó que la mujer fue identificada bajo los escombros pasada la 1 de la tarde de este 11 de agosto y que desde ese momento se trabajó en su rescate. En todo caso, de acuerdo con el mandatario, aún hay 40 personas reportadas como desaparecidas en Pereira.

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Todos estos anuncios se realizaron en la noche de este 11 de agosto desde Bogotá, donde el presidente De la Espriella lideró una reunión adicional del puesto de mando unificado (PMU) que se instaló desde el momento cero de la tragedia para coordinar todas las acciones.

Además, se hizo un balance de toda la situación y de los recorridos del presidente De la Espriella por Chocó, Valle y Risaralda, departamentos donde se sintió con mayor fuerza el terremoto del lunes. El vicepresidente José Manuel Restrepo también ha estado en varias zonas desde el inicio de la crisis.

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