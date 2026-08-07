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Todo listo para la posesión: así se teje la llegada de Abelardo de la Espriella al poder

Los invitados especiales y principales alfiles del nuevo presidente ya están en la capital del Valle para presenciar el inicio de la “Patria Milagro”. Entre cuestiones logísticas, minucias políticas y tensión por la seguridad se alista el timonazo político que recibirá Colombia para los próximos cuatro años.

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David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
07 de agosto de 2026 - 02:05 a. m.
Así van los preparativos para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali.
Así van los preparativos para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En las calles de Cali se siente el nerviosismo y la expectativa a menos de 12 horas de un evento inédito para la ciudad y trascendental para el rumbo político y social de todo el país. La capital del Valle está preparada y particularmente blindada para ser escenario de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. La ceremonia tendrá lugar en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, a partir de las 3:00 de la tarde de este 7 de agosto.

Mientras 11.000 miembros de la fuerza pública custodian la ciudad y los...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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Marco Posada(53341)Hace 1 hora
Ir a estorbar a donde no lo han llamado no es pensar en las regiones. Eso se llama ir a meter las narices en los asuntos de las autoridades territoriales. Uribe procedió de una forma algo similar con los tales consejos comunitarios, lo cual no buscaba sino votos mediante burdo populismo. Dos chafarotes microgerenciando. ¡Qué peligro!
  • Usuario(97873)Hace 59 minutos
    Si, debieron aprender de Berto, que ni los voltio a mirar.
Atenas (06773)Hace 2 horas
¡Por fin terminó esta amarga pesadilla con el asqueroso ojisapo y su corrupto séquito!Fueron 4 largos años q ‘ parecían eternos, y como afortunada/ no hay plazo q’ no se venza, el de tan ruin e inmoral tipejo tenía q’ llegar a su fin. Le auguro q’ en adelante comenzarán las pesadillas…..pero de él y su cohorte de corrompidos besasuelas, q’ miren cuál fue la delegación de D.Trump a su posesión: halcones de su grupo de seguridad q’ tienen previsto pa LatAm. Atenas
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