Todo listo para la posesión: así se teje la llegada de Abelardo de la Espriella al poder

Así van los preparativos para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En las calles de Cali se siente el nerviosismo y la expectativa a menos de 12 horas de un evento inédito para la ciudad y trascendental para el rumbo político y social de todo el país. La capital del Valle está preparada y particularmente blindada para ser escenario de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. La ceremonia tendrá lugar en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, a partir de las 3:00 de la tarde de este 7 de agosto.

Mientras 11.000 miembros de la fuerza pública custodian la ciudad y los...