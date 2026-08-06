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“El inicio de la Patria Milagro”: De la Espriella habló a pocas horas de su posesión

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se dirigió al país desde Cali (Valle del Cauca). Desde allí, aseguró que el suyo será un gobierno “que va a estar en las regiones resolviendo problemas”. El equipo entero del gobierno entrante llegó a la capital vallecaucana para la transmisión de mando.

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Redacción Política
07 de agosto de 2026 - 12:20 a. m.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), se posesionará en Cali.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), se posesionará en Cali.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
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La cuenta regresiva para la posesión de Abelardo de la Espriella ya comenzó. El equipo que asumirá las riendas del Estado a partir de este 7 de agosto ya se encuentra en Cali (Valle del Cauca) para la transmisión de mando. Desde allá, el presidente electo se dirigió por última vez ante el país y enfatizó en los mensajes que planteó en campaña: un gobierno desde las regiones y la “mano dura” contra la criminalidad".

“Marca un momento histórico, el inicio de un nuevo orden: la ‘Patria Milagro’”, fue como el jefe de Estado entrante comenzó su intervención. Esa misma frase fue la que usó constantemente en campaña y es esa visión de país la que comenzará a regir a partir de este 7 de agosto. De acuerdo con él, es una “Presidencia de la República que se hará desde las regiones para la gente” y recalcó en otro punto que fue clave en los meses previos a su victoria en las presidenciales: su ascenso al poder “sin el apoyo de los partidos tradicionales, del establecimiento y de los grandes grupos económicos”.

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“Aquí estoy, gracias al fervor del pueblo colombiano y a la bendición de Dios, precisamente para hacer lo que le conviene a los más humildes, a los más desprotegidos y a los más débiles. Este será un gobierno que va a estar en las regiones resolviendo problemas”, añadió.

Desde Cali, De la Espriella recalcó en que su gobierno se enfocará en las obras sociales, la inversión, las oportunidades al emprendedor. Pero también hizo énfasis en otra política clave que comenzará a implementar a partir de este 7 de agosto: atender la seguridad y recuperar “el territorio para quitárselo a los violentos que tienen azotado a [al] país”.

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Esta sería la última intervención del presidente electo antes de asumir el poder. Está previsto que el evento de la posesión comience a las 3:00 p. m. en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, y se trata de la primera vez que este evento ocurre por fuera de Bogotá. Allí estará el grueso del Congreso, incluyendo al presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), quien impondrá la banda presidencial, así como delegaciones internacionales.

Precisamente, este jueves, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, recibió a altos dignatarios internacionales junto al canciller designado, Omar Bula. A la posesión asistirán figuras como los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y el rey Felipe VI de España.

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En todo caso, después de ese evento, llegará al Batallón Pichincha, en donde realizará un reconocimiento a las tropas. Desde allá se dirigirá por primera vez a la nación como presidente y, además, posesionará a los 18 ministros que conforman su gabinete.

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Por Redacción Política

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Aurora Elena Montes Rebollo(i92pq)Hace 1 hora
Mensaje para rcn, revista semana, caracol y red noticias, que seguramente sólo hablará maravillas del filipichin y su gobierno. La prensa que le hará control político esa estará de demanda en demanda.
Camilo Rodríguez(27872)Hace 1 hora
El milagro será que sigamos siendo país después de estos cuatro años
Marco Posada(53341)Hace 5 horas
Eso se llama ir a meter las narices en los asuntos de las autoridades regionales, el diablo sabrá con qué propósitos, completamente lo opuesto a la cacareada descentralización, que o no entienden o ni les importa. Uribe procedió de una forma algo similar con los tales consejos comunitarios, lo cual no buscaba sino votos mediante burdo populismo. Dos chafarotes microgerenciando.
fredys lopez ortega(9j2g1)Hace 11 horas
Después de 197 años de habernos liberados, definitivamente de ser colonia Española, 1819, Colombia vuelve a caer al colonialismo al ser gobernada por un presidente con nacionalidad estadounidense el cual aplicará, como los españoles, todos los mecanismos para defender los intereses gringos antes que los colombianos. El presidente que nos gobernará, no defenderá los intereses de Colombia sino los de su país, EEUU
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 35 minutos
    Este Fegoma no puede caer más bajo. Es un tordo inútil, un abelardista de la peor calaña. Parece que hubiera estudiado en una universidad milagro de esas de por ahí. Hasta en la revista Cambio tenía algún rasgo de rigor. Pero ahora se volvió un desastre, se le olvidó argumentar, no dice sino tonterías
  • Felipe Fegoma(94028)Hace 7 horas
    A este país no le fue bien después de su independencia, nunca se libró de la miseria y menos de la violencia y la corrupción. Petro tiene nacionalidad italiana, será que se dedicó a defender los intereses de la Meloni. Abelardo y Petro son payasos histriónicos e inútiles. Aquí el monarca es la cocaína y Petro consiguió duplicar la producción y la cantidad de bandidos. Por cierto, usted no sabe nada de historia.
Alvaro Gomez(63032)Hace 12 horas
Se ha debido posesionar en el zoológico de Cali.
  • Norcy Elena Suárez Gómez(nb3jh)Hace 2 horas
    Jjjjjjjjjjj
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