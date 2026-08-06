“El inicio de la Patria Milagro”: De la Espriella habló a pocas horas de su posesión

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), se posesionará en Cali. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La cuenta regresiva para la posesión de Abelardo de la Espriella ya comenzó. El equipo que asumirá las riendas del Estado a partir de este 7 de agosto ya se encuentra en Cali (Valle del Cauca) para la transmisión de mando. Desde allá, el presidente electo se dirigió por última vez ante el país y enfatizó en los mensajes que planteó en campaña: un gobierno desde las regiones y la “mano dura” contra la criminalidad".

“Marca un momento histórico, el inicio de un nuevo orden: la ‘Patria Milagro’”, fue como el jefe de Estado entrante comenzó su intervención. Esa misma frase fue la que usó constantemente en campaña y es esa visión de país la que comenzará a regir a partir de este 7 de agosto. De acuerdo con él, es una “Presidencia de la República que se hará desde las regiones para la gente” y recalcó en otro punto que fue clave en los meses previos a su victoria en las presidenciales: su ascenso al poder “sin el apoyo de los partidos tradicionales, del establecimiento y de los grandes grupos económicos”.

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“Aquí estoy, gracias al fervor del pueblo colombiano y a la bendición de Dios, precisamente para hacer lo que le conviene a los más humildes, a los más desprotegidos y a los más débiles. Este será un gobierno que va a estar en las regiones resolviendo problemas”, añadió.

Desde Cali, De la Espriella recalcó en que su gobierno se enfocará en las obras sociales, la inversión, las oportunidades al emprendedor. Pero también hizo énfasis en otra política clave que comenzará a implementar a partir de este 7 de agosto: atender la seguridad y recuperar “el territorio para quitárselo a los violentos que tienen azotado a [al] país”.

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Esta sería la última intervención del presidente electo antes de asumir el poder. Está previsto que el evento de la posesión comience a las 3:00 p. m. en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, y se trata de la primera vez que este evento ocurre por fuera de Bogotá. Allí estará el grueso del Congreso, incluyendo al presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), quien impondrá la banda presidencial, así como delegaciones internacionales.

Precisamente, este jueves, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, recibió a altos dignatarios internacionales junto al canciller designado, Omar Bula. A la posesión asistirán figuras como los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y el rey Felipe VI de España.

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En todo caso, después de ese evento, llegará al Batallón Pichincha, en donde realizará un reconocimiento a las tropas. Desde allá se dirigirá por primera vez a la nación como presidente y, además, posesionará a los 18 ministros que conforman su gabinete.

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