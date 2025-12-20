Presidente citó a ministros y cúpula militar a consejo de seguridad tras ola de violencia

Consejo de seguridad por actos terroristas en Cauca y Cesar. Foto: Joel_Gonzalez

El presidente Gustavo Petro tuvo agenda pública este sábado 20 de diciembre por cuenta de la escalada violenta que se vive en varias zonas del país debido a los ataques terroristas de grupos armados. El jefe de Estado citó a Palacio a varios de sus jefes de cartera, funcionarios de inteligencia y los comandantes de las fuerzas militares y de Policía.

De acuerdo con información de la Presidencia, durante el encuentro se evaluó la situación de seguridad y las medidas para fortalecer la acción institucional en Cauca, Cesar y otros territorios. En el primer caso, esta semana el municipio de Buenos Aires fue objeto de un ataque de las disidencias de alias Iván Mordisco que destruyó la estación de Policía, la Alcaldía y varias zonas del centro de la población. Según los testigos, durante casi siete horas los disidentes lanzaron bombas y ráfagas de fusil contra el pueblo.

En el caso de Cesar, en la vereda El Juncal, del municipio de Aguachica, se registró un ataque con explosivos el pasado 18 de diciembre, que dejó siete soldados muertos y 30 más heridos. Entre estos últimos hay varios con lesiones graves que fueron trasladados a Bogotá.

Las autoridades confirmaron que dos líderes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (Eln) serían los responsables del ataque. Se trata de Alonso Contreras Ramírez, alias “Fercho”, y José Sánchez Navarro, alias “Wilser”, integrantes y líderes del frente Camilo Torres Restrepo.

Según las primeras investigaciones del Ejército, “en esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales, tipo tatuco”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que este año se ha inhibido alrededor del 95 % de los ataques con drones, pero reconoció que “la amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida”.

El presidente Gustavo Petro se pronunció en el mismo sentido y dijo que el anuncio de una emergencia económica también tiene que ver con los temas de seguridad. “Sucede por faltas de sistemas antidrones priorizados. En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la compra inmediata de los sistemas, valen COP 1 billón para todo el país. Espero no derrumben la búsqueda de estos recursos nuevos. Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”, aseguró.

El mandatario también ha lanzado fuertes mensajes contra los grupos armados responsables de esta escalada violenta. “La campaña del ELN es para apoyar la ultraderecha, sin la cual no puede vivir. Mató a dos policías e hirió a siete civiles y no paralizó ni el país ni medio país, como dice la prensa, apenas 13 vías remotas y ningún río. Ha perdido su capacidad de antes, solo es un grupo armado de narcos mexicanos e instrumentos de las derechas mundiales”, dijo en uno de sus trinos.

Y sobre las disidencias de Mordisco reiteró que no hay negociación con ese grupo y que las fuerzas armadas tienen orden de capturar al jefe “por el presunto delito de genocidio”.

Al consejo de seguridad de este sábado también asistieron Angie Rodríguez (directora del Dapre), Otty Patiño (consejero de paz), Armando Benedetti (ministro del Interior), Pedro Sánchez (ministro de Defensa), Jorge Lemus (director de la DNI) y los comandantes del Ejército, la Policía, la Fuerza Aeroespacial y la Armada. Se espera que tras el encuentro se ratifique la orden del presidente de reforzar las capacidades tecnológicas de la fuerza pública y se desplieguen operaciones en las regiones más golpeadas por el accionar criminal.

Tampoco se descartan cambios en las mismas fuerzas militares, ya que el presidente dijo, a través de un mensaje en X, que llamaría a los mandos “para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca. Las órdenes de protección de Buenos Aires y la parte alta de la cordillera occidental en el Cauca y Valle han sido dadas hace semanas, cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”, dijo el jefe de Estado el pasado jueves.

