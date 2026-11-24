La renuncia del hasta ahora subsecretario fue presentada el 5 de noviembre y llegó al pleno este martes donde la mayoría de congresistas dieron la luz verde a…

Tan solo cinco meses pasaron para que el pleno de la Cámara de Representantes aprobara la salida de James Steve Canizales Serrano, quien ejercía funciones como subsecretario general de esa corporación. Fueron 122 votos a favor en el pleno de la cámara baja los que aprobaron la renuncia de Canizales y tan solo 5 en contra, lo que da luz verde para el primer cambio en esa mesa directiva.

La renuncia del hasta ahora subsecretario fue presentada el 5 de noviembre y llegó al pleno este martes donde la mayoría de congresistas dieron la luz verde a su salida. En esa solicitud elevada a la mesa directiva, liderada por los representantes Nicolás Barguil (Conservador), Simón Molina (Creemos) y Erick Velasco (Pacto Histórico), no sustentó motivos por los cuales el funcionario renunció a un cargo que representa unos COP 18,6 millones de salario mensual.

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Sin embargo, fuentes consultadas por El Espectador detallaron los motivos de la renuncia aprobada en la plenaria de este 24 de octubre. En concreto, durante la construcción de los acuerdos de compromisarios suscritos a principios de legislatura, ese cargo quedó delegado para una ficha del Centro Democrático. La bancada uribista se movió entre junio y julio por capitalizar las principales posiciones de poder tanto en las Presidencias de las comisiones y las plenarias de Senado y Cámara. Sin embargo, los movimientos también incluían cargos de relevancia política en cada salón elíptico.

Es por ello, que la bancada uribista propuso numerosas cartas para jugar en ese pulso de poder. No obstante, los movimiento que ese partido emprendió para hacerse con la Presidencia del Senado que ganó Honorio Henríquez y la salida de la ecuación del representante Daniel Briceño para tomar el mismo cargo en la Cámara, llevaron a ese colectivo a resignar esa dignidad y optar por la subsecretaría General en ese salón. Aún así, luego de cinco meses de iniciado el periodo legislativo, la bancada uribista no se había decantado por un nombre en concreto.

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Fue hasta esta semana que, según esas mismas fuentes, quedaron algunos perfiles concretos definidos y que provocaron el cambio en la subsecretaría General de la Cámara. El listado tendrá que ser puesto a consideración del Partido y posteriormente será precisamente la plenaria la que decida quién tomará ese lugar durante los próximos años. Esa figura tendrá que acompañar a Miguel Ángel Sánchez, Secretario General postulado por el Partido Liberal y que reemplazó desde el pasado 20 de julio a Jaime Luis Lacouture en ese asiento.

Este movimiento que realiza el uribismo será un medidor que se proyecta para el próximo año cuando vuelva a estar en juego la Presidencia de la Cámara. La bancada uribista tiene, dentro de los acuerdos, el tercer año de legislatura (2028-2029). Sin embargo, en el dinamismo dentro del Capitolio podría dejar un movimiento de varios partidos para hacerse con el puesto que lleva la batuta de las principales discusiones en la plenaria.

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