El expresidente Juan Manuel Santos y el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño sellaron el Acuerdo de Paz con un saludo que le dio la vuelta al mundo. El 24 de noviembre de 2016, dijeron, cambiaron las balas por las palabras.
Foto: Cristian Garavito / El Espectador
En su discurso durante la firma del Acuerdo, el expresidente Santos señaló que el documento de más de 300 páginas nació de un diálogo abierto y franco con todos los sectores de la sociedad y de un proceso riguroso de renegociación entre la delegaciones en La Habana.
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El exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como alias "Timochenko", señaló durante la firma del Acuerdo que la palabra es la única arma.
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El expresidente Juan Manuel Santos firmó la paz con la guerrilla más antigua del continente. Más de 13.000 combatientes dejaron las armas.
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Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como alias "Timochenko", firmó el Acuerdo Final de Paz que contiene seis puntos. Uno de los más importantes fue el paso a la vida civil y política de los excombatientes.
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El expresidente Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo Final de Paz con un lapicero en forma de bala como símbolo de paz.
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El día de la firma del Acuerdo de Paz, al expresidente Juan Manuel Santos lo acompañó una bancada de paz en la que figuraban Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y el negociador Frank Pearl.
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Para el día de la firma del Acuerdo, Rodrigo Londoño estuvo acompañado por otros altos mandos de las Farc como Pastor Alape y Pablo Catatumbo. También estuvieron presentes alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, quienes desertaron del proceso tras la firma y se rearmaron.
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Entre el Gobierno Santos y las Farc se pactaron reuniones secretas que iniciaron en 2010. La firma definitiva del proceso se dio el 24 de noviembre de 2016. Desde ese momento arrancó la fase de implementación, que diez años después sigue siendo el gran pendiente.
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