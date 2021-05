El senador de los decentes, cada diciembre, sale a criticar que a los congresistas les paguen el sueldo normal, más de $30.000 millones, en período de receso legislativo. Es decir, de 12 meses del año, cuatro meses no hay sesiones en el Legislativo. Las iniciativas que ha presentado nunca han sido discutidas.

Desde que Gustavo Bolívar, proveniente del mundo audiovisual, llegó al Congreso en 2018 por la Lista de la Decencia se ha convertido en la voz más crítica con relación al pago de los congresistas que reciben salario todo el año, a pesar de que tienen un receso de cuatro meses (tres a principio de año y uno a mitad).

Así pues, se ha inventado fórmulas para donar su salario correspondiente a ese tiempo. A principios de 2019, anunció que haría un concurso para entregar alrededor de $100.000 millones (promedio del sueldo de tres meses) a jóvenes que estén desarrollando proyectos culturales. Sobre la entrega de estos recursos, se desconoce si se hicieron efectivos.

Lea: Gustavo Bolívar donará su salario de período de vacaciones.

Además de esto, también ha radicado iniciativas legislativas para que se reglamente el pago por sesión. “Hoy los congresistas salimos a vacaciones, mientras muchos tendrán una Navidad triste y en muchos hogares no habrá comida ni juguetes para los niños. A nosotros nos mandan a descansar tres meses con más de $100 millones en sueldo. Esto es una injusticia que hay que subsanar, he presentado tres veces el proyecto para que nos paguen por sesión, es una infamia que nos paguen 13 meses (más la prima) por solo 8 meses de sesión”, dijo Bolívar al término del período legislativo, el pasado 18 de diciembre.

De acuerdo con él, no ha habido interés para que se tramite la iniciativa: “no presentan la ponencia, no los programan en el orden del día, y así los hunden y los entierran”. Mientras que el Congreso no le dé debate al proyecto, para él la solución está en la ciudadanía que votará en las próximas elecciones, animándola a que exija a sus candidatos comprometerse a llevar a buen término la propuesta de pago por sesión, como ocurre en otras corporaciones, como el Concejo de Bogotá.

Más contexto: Gustavo Bolívar prepara proyecto para pago por sesión a congresistas.

La reducción del salario de los congresistas ha sido la manzana de la discordia cuando se entra a debatir al respecto. En 2018, cuando se tramitó el proyecto que recogía el primer punto de la Consulta Anticorrupción del 26 de agosto de 2018, que pedía una reducción de un 45%, casi la totalidad de los miembros de la Comisión Primera de la Cámara se declararon impedidos y advirtieron con recusar a Juanita Goebertus (Alianza Verde) si ella no lo hacía.

También este año hubo discusión alrededor de los gastos de representación (alrededor de $14 millones) que reciben los parlamentarios en concepto de viáticos para la estadía en Bogotá y viajes. Para Bolívar y otros congresistas, por la pandemia era necesario congelar el traslado de estos recursos, ya que la mayoría estaba sesionando desde casa y sus regiones.

Sin embargo, en el trámite del proyecto de sesiones virtuales, donde se propuso eliminar los gastos de representación cuando el Congreso trabaje remotamente, la plenaria del Senado, en último debate, desestimó esta propuesta, al considerar que no tenía nada que ver con la iniciativa.

Lea: Congresistas seguirán recibiendo $14 millones en gastos de representación.

Si el senador Bolívar persiste en su convicción de que él y todos sus colegas del Capitolio deben de ganar un salario por sesión asistida, tendrá que presentar nuevamente el proyecto, debido a que, como se trata de un acto legislativo, en el período que recién terminó no se cumplió con el trámite en primera vuelta para continuar vivo en 2021, pese a que había ponencia de Gustavo Petro y Juan Carlos García. Entre tanto, sigue vivo el proyecto de ley para disminuir los gastos de representación, en el que el ponente es Juan Diego Gómez, pero no ha radicado ningún texto para primer debate. Si antes de junio de 2021 no se discute, queda archivado.