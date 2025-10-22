“El presidente Petro no defiende al régimen de Maduro”: embajador ante Washington

Daniel García-Peña Jaramillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, aseguró que el país sí está cumpliendo en la lucha contra el narcotráfico. Foto: Óscar Pérez

¿Cómo está en ese momento el diálogo entre Bogotá y Washington?

Bueno, yo creo que podemos citar una frase que siempre dicen los estadounidenses y es que “no news, is good news”, que es algo así como “la falta de noticias, es buena noticia”. Lo cierto es que desde la declaración del presidente Trump del domingo pasado, en la que habló de posibilidades de aranceles y de cortar ayuda, pues no se han dado decisiones en ese aspecto. Yo no quiero con eso cantar victoria o descartar esa posibilidad, pero el hecho de que al día de hoy no ha habido mayor desarrollo, pues ya de por sí es un elemento alentador. Pero, por supuesto, también sabemos que el presidente (Donald) Trump es impredecible y sería irresponsable a mi parte garantizar que eso no vaya a suceder.

¿Se mantiene la comunicación de gobierno a gobierno?

Lo cierto es que los canales están y que tenemos una muy buena relación con el encargado de negocios (John McNamara), quien estuvo en una reunión muy larga con el presidente (Petro), en la que se le pudo expresar todo el tema de la lucha contra el narcotráfico y el compromiso de su gobierno y del país en eso. Espero que esos mensajes ayuden. El encargado de negocios fue muy cuidadoso en decir que transmitía lo dialogado, pero también en que las decisiones son del presidente Trump y de sus opiniones en Washington.

¿Cómo toma Colombia la posibilidad de que el presidente Petro y parte de su entorno termine en una lista de posibles colaboradores del narcotráfico?

De eso es que no ha habido ninguna comunicación, ni siquiera una conversación y tampoco se habló del tema en la reunión que tuvimos con McNamara, y en Washington tampoco nos lo han mencionado. No sé a qué se refiere esta información. Me parecería extraño, por no decir estrambótico, porque la lista Clinton está para empresas y personas que estén ligadas al narcotráfico y obviamente ese no es el caso del presidente Petro ni de sus familiares. Por lo tanto, eso no tiene ni pie ni cabeza; pero, la verdad, no hemos recibido ninguna noticia al respecto y hay que esperar.

Esto lo impulsan sectores republicanos, incluso algunos de origen colombiano, ¿ve alguna retaliación política detrás?

Yo prefiero no especular sobre las motivaciones del senador Bernie Moreno, que quien está hablando de esto. Pero, sin duda alguna, las discusiones políticas, tanto la política interna en Estados Unidos como la política interna en Colombia, desafortunadamente se están contaminando con todo este tema de las relaciones y eso es desafortunado.

El factor Venezuela, y luego de que el presidente Petro incluso se pusiera más cerca del régimen de Nicolás Maduro, ¿no hacen ruido en el diálogo con Washington?

El tema de Venezuela hace parte, sin duda, de todas estas tensiones. El presidente Petro no defiende al régimen de Maduro, al contrario, hay tensiones con el gobierno de Maduro; no se ha reconocido el supuesto triunfo de la elección y hay diferentes temas críticos, como la situación de colombianos encarcelados en Venezuela. Lo que sí ha hecho el presidente es defender la soberanía de Venezuela, la soberanía de América Latina y el absoluto rechazo a cualquier eventual intervención o utilización de la militar, que es una cosa muy distinta. Pero, sin duda, el tema de Venezuela sí hace parte de toda esta situación compleja que estamos viviendo.

En el reciente consejo de ministros, el presidente Petro los regañó a la canciller Rosa Villavicencio y a usted por no tener diálogo de alto nivel en Washington y la falta de comunicación con Trump. ¿Cómo lo recibió?

Bueno, pues no soy el primero al que regaña el presidente. Pero también entiendo la frustración del presidente, porque uno ve que las declaraciones del señor Trump muestran que no responden a la realidad y a los datos en que hemos insistido y que sí los hemos mandado y porque la información sí ha llegado por los canales pertinentes. Pero hay que recordar que el presidente Trump no se reunió con ningún embajador de ningún país del mundo en Estados Unidos, pues él se reúne es o con los presidentes o con los primeros ministros; en lo que son los protocolos de la diplomacia, el secretario de Estado (Marco Rubio) se reúne con los otros secretarios de Estado o de Relaciones Exteriores.

Si no hay diálogo directo, ¿admiten que faltan canales de mayor nivel?

Yo, como embajador, y en general los embajadores tenemos nuestra interlocución con los funcionarios del Departamento de Estado. Entonces, ningún embajador habla con Trump directamente, pero tiene razón el presidente en que desafortunadamente por las declaraciones del presidente Trump pues pareciera que no conoce todas las realidades de la lucha, de todo lo que hemos hecho y la información. La realidad es que seguimos mandando mensajes, incluso por fuera, y hacemos la tarea.

¿Cuándo regresa a Washington?

Por ahora no tengo fecha, pero las consultas ya se surtieron.

