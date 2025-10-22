Gobierno prioriza discusión sobre constituyente: así se está organizando

El presidente Gustavo Petro durante consejo de ministros. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro citó a sus seguidores este viernes, 4:00 p.m., a la Plaza de Bolívar para iniciar la recolección de firmas para “convocar al poder constituyente”. El primer mandatario revivió la narrativa de una constituyente en medio del choque con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y criticando la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe. Y desde ya, en la Casa de Nariño se están moviendo para darle viabilidad jurídica a la propuesta que, desde 2024, el presidente ha mencionado en varios escenarios.

La tarea recayó en la oficina del ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre. En entrevista con Vida, el aparato de comunicación oficial de la Presidencia, el jefe de cartera aseguró que avanza en la revisión de las alternativas legales para que esto sea posible.

“Se requiere una Constituyente, pero no para retroceder, ni acabar las conquistas en derechos sociales y fundamentales que se han logrado en las tres últimas décadas”, afirmó Montealegre en el periódico oficial del actual gobierno. También expuso los motivos de la búsqueda de ese mecanismo para cambiar la Constitución Política de 1991, que son los mismos que ha expuesto el presidente Petro desde marzo de 2024 cuando planteó el tema por primera vez como presidente, durante un evento en Cali.

El objetivo del jefe de Estado sería cambiar instituciones como las entidades de control y la Corte Constitucional, a la que ha criticado por su evaluación de la reforma laboral, que, según el fallo que se filtró, sería negativa. “[La Corte] quiere de un plumazo acabar con las conquistas sociales y con la orientación progresista y protectora de derechos de la Corte… que la quiere convertir en la más regresiva de su historia”, dijo Montealegre.

Y agregó: “Los órganos de control se han venido politizando, la mejor prueba es la Procuraduría General de la Nación, en los últimos años absolutamente politizada. También hemos tenido épocas de politización muy grande en la Contraloría. La Procuraduría hay que acabarla, es un organismo ineficiente. Hay que acabar también con la Contraloría General de la República y crear un Tribunal de Cuentas; hay que hacer una gran reforma política, esto que se está presentando con el Consejo Nacional Electoral es una absoluta vergüenza para el país. La corrupción de muchos años en el Consejo Nacional Electoral, hay que ir a un sistema de meritocracia para la elección de magistrados de las altas cortes”.

El presidente Petro, este martes, aseguró que “ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”. En este nuevo llamado, el presidente Petro afirmó: “El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”.

Cómo se convoca una Asamblea Constituyente

Pero la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente no se hace a través de firmas. De acuerdo con el artículo 376 de la Constitución de 1991, se trata de un proceso que incluye a todas las ramas del poder.

El primer paso es la aprobación del Congreso de una ley en la que se convoque a la Constituyente. Ese proyecto debe contar con la mayoría de las plenarias del Senado y Cámara y debe especificar: la convocatoria de la asamblea, su número de integrantes, cómo se elegirían, los temas a discutir y la fecha de inicio junto con su periodo. Luego de ello, el presidente debe sancionarla y remitirla a revisión de la Corte Constitucional. Si el alto tribunal la aprueba, la convocatoria debería ser de dos a seis meses después de la decisión.

Incluso, la Constitución indica que en las urnas no se debe preguntar solo si se aprueba o no la convocatoria, sino también incluir un listado de los temas que se tratarán. Y para que tenga validez, la debe aprobar una tercera parte del censo electoral. Es decir, debe tener cerca de 13 millones de votos a favor.

En todo caso, el presidente Petro ha mostrado su intención de llevar a cabo una constituyente. Incluso, ha dicho en el pasado que buscaría ser uno de los diputados que lleguen a ese órgano temporal para reformar la Constitución de 1991. De allí que la Casa de Nariño esté volcada a lograr llevar a cabo ese propósito, con la antesala de los fracasos en convocatorias populares, como la consulta de marzo pasado que se hundió en el Senado. El pulso arrancará este viernes en la Plaza de Bolívar y tendría un papel clave en los debates de las elecciones de 2026.

