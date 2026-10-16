“Una prensa libre nunca puede ser censurada”: De la Espriella habló de la prensa en Colombia

En su intervención, señaló que su convicción con respecto a la defensa de la libertad de prensa no cambió cuando llegó al puesto más alto de la Rama Ejecutiva. “Mi gobierno es y seguirá siendo garante de la libertad de presa,…

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró en la noche de este jueves que mantiene su compromiso con la libertad de prensa. Lo hizo en la inauguración de la nueva sede del periódico El Tiempo, en donde en todo caso planteó una discusión sobre cómo –desde su óptica– se deberían abordar temas como “el terrorismo”.

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En su intervención, señaló que su convicción con respecto a la defensa de la libertad de prensa no cambió cuando llegó al puesto más alto de la Rama Ejecutiva. “Mi gobierno es y seguirá siendo garante de la libertad de presa, porque la libertad de prensa es democracia”, expresó el mandatario.

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Sin embargo, De la Espriella también advirtió que “defender sin reservas la libertad de prensa no significa llamar periodismo a todo lo que se llama con su nombre”. Este apartado lo lanzó al hablar sobre el cubrimiento de lo que calificó como “terrorismo” y ejemplificó sus críticas al afirmar que “un secuestro no deja de ser secuestro porque sus autores hablen de retención”.

Y agregó: “No es serio ni honesto con la sociedad presentar como periodismo lo que es en realidad una operación política, una persecución contra adversarios o la conversión de odios y obsesiones personales en supuestas investigaciones de prensa”.

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La declaración del jefe de Estado llega en medio de una discusión que lleva semanas abierta en torno a la libertad de prensa durante la actual administración. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó hace una semana que el presidente De la Espriella “haga uso indebido de las solicitudes de rectificación en contra de medios de comunicación nacionales” a través de su firma de abogados: De la Espriella Lawyers.

#ComunicadoFLIP 🧵 Rechazamos que el presidente @ABDELAESPRIELLA haga uso indebido de las solicitudes de rectificación contra medios de comunicación🇨🇴, tramitadas a través de la firma @DELAESPRIELLAE. Durante la campaña, advertimos esta práctica y hoy se replica desde el cargo… pic.twitter.com/98MH4DQ1xK — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) September 24, 2026

La organización también ha cuestionado las acciones del círculo intimo del presidente con respecto a los medios. Un caso reciente documentado por la FLIP fue el que involucró a Carlos Suarez, ahora presidente de la junta de Ecopetrol, con dardos cruzados con Cambio y La Silla Vacía.

“Desde una posición de poder institucional, presentar a un medio como enemigo, actor político o estructura disfrazada de periodismo tiene una capacidad particular para deslegitimar su trabajo y alimentar escenarios de hostigamiento”, dijo la organización.

#ComunicadoFLIP 🧵 Rechazamos los señalamientos de @carlossuarezr contra @lasillavacia y su directora, Juanita León, así como con @estoescambio. Suárez, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña del presidente Abelardo de la Espriella, los calificó… pic.twitter.com/CSwhbQnhWQ — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) October 5, 2026

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