Uribe no confirma si estará en la posesión de De la Espriella: ¿y los otros expresidentes?

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo Abelardo De la Espriella. Foto: Archivo Particular

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El presidente Álvaro Uribe aseguró que está pensando si ir o no a la posesión de Abelardo de la Espriella por razones personales. En Caracol Radio dijo: “A mí me han invitado, el propio presidente de la República me invitó (...)Lo de Cali yo lo sustraigo de la política, porque no tengo ninguna prevención”. Y agregó: “me invitaron, sí; que agradezco, sí; que sustraigo eso de lo político, sí; que me parece un acto muy importante en el discurrir democrático de la patria, sí. Déjenme pensar a ver, que ustedes saben que mi situación personal no es fácil”.

Uribe hace referencia al proceso judicial que existe en su contra y que podría influir en la decisión de si va o no. “Todo este tema judicial pesa mucho en mi alma”, puntualizó. Sin embargo, la posible ausencia del expresidente Uribe en el acto de posesión de De la Espriella se puede interpretar como un mensaje en medio de la crisis que atraviesa el uribismo con la legada del partido Defensores de la Patria.

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Por su parte, los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana ya confirmaron su asistencia al evento, mientras que Ernesto Samper y Juan Manuel Santos no fueron invitados por orden de De la Espriella.

El expresidente Samper se manifestó al respecto y dijo: “Acabo de enterarme de la noticia de que no estaré invitado a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, en Cali. Agradezco profundamente al presidente este regalo, que me llega precisamente el día de mi cumpleaños, porque así me economizo un vestido nuevo”.

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Y aunque el presidente Juan Manuel Santos no se ha manifestado al respecto, habría sido excluido de la ceremonia por el manejo que le dio al proceso de paz con las Farc, algo que ha sido mencionado por De la Espriella en varias ocasiones y por lo que ha asegurado que eliminará las oficinas de paz, entre ellas, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

En ese sentido, su hijo, Esteban Santos, manifestó que “ya que estos días se ha hablado tanto de símbolos: un presidente representa a todos los colombianos, incluso a quienes piensan distinto. Excluir a expresidentes de una ceremonia de Estado es un gesto de pequeñez. Colombia necesita más unidad y menos polarización”.

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En su momento, Santos se refirió al manejo que le está dando De la Espriella a este tema y aseguró que “él el 7 de agosto va a decir juro por Dios y le prometo al pueblo cumplir con la Constitución y las leyes, pues resulta que la Constitución y las leyes dicen expresamente que tiene que implementar el Acuerdo de Paz”.

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