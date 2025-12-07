Así se pronunció el país político tras el fallecimiento del general Jorge Enrique Mora

Las exequias del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel se realizaron este fin de semana en Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Luego de que se confirmara la muerte del general Jorge Enrique Mora Rangel, cuyas exequias se realizará durante este fin de semana, diversas voces políticas se pronunciaron sobre el fallecimiento del oficial y el trabajo que desempeñó desde el Ejército y otras áreas.

Entre quienes se pronunciaron están dos antagonistas del debate actual, los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. Los dos, en medio de la dura controversia pública, coincidieron en resaltar el trabajo que ejerció el oficial.

“Lamentamos mucho la muerte del general Mora Rangel. Trabajamos juntos en la guerra y en la paz y siempre se distinguió por su disciplina, su entereza y su amor por su institución. Nuestras condolencias a su familia”, precisó Santos.

“Gran persona, gran colombiano, y cuánto nos ayudó. Muchos colombianos tenemos que sentir que, con soldados como él Colombia avanzó mucho”, enfatizó Uribe.

Ese tipo de reacciones provenientes de diferentes sectores políticos también se vieron con los pronunciamientos que hicieron personas como el también expresidente Iván Duque y, entre otros, el exjefe negociador de los diálogos con las Farc en La Habana. Humberto de la Calle.

“Mi solidaridad con la familia y allegados del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las FF. MM. Su liderazgo fue clave en la transformación de nuestras Fuerzas Militares y en la consolidación de la Política de Seguridad Democrática. Su legado patriótico permanecerá en la historia de Colombia”, aseguró Duque.

“El general Mora hizo un sacrificio patriótico al unirse desde el primer día al equipo negociador. Su carrera en el Ejército Nacional no podía haber sido más distinguida”, señaló De la Calle.

Las exequias del general Mora Rangel se realizaron este fin de semana en Bogotá, y a ellas también asistieron varias figuras del entorno político.

