“Vino una negociación política prematura”: Petro sobre diálogos con disidencias

El presidente Gustavo Petro calificó como “prematura” la negociación con las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (al mando de Iván Mordisco) porque su pretensión de entrar al Cañón del Micay y de que ese territorio fuera un laboratorio de la política antidrogas del Gobierno no ha sido, hasta ahora, la más satisfactoria. El Jefe de Estado afirmó, de hecho, que si logran transformar ese territorio “se abren las posibilidades de paz en Colombia”.

La declaración la dio en medio de la ceremonia de aniversario de los 132 años de la Policía y graduación de oficiales de esa institución, en la que también volvió a referirse a la lucha contra las drogas y su política de Paz Total.

“Colombia no es la dueña del mercado de la cocaína. Ahora son multinacionales. Colombia se queda con lo peor: la sobreexplotación de los campesinos que no reciben ni una mínima parte de lo que vale esa cocaína en los Estados Unidos, Europa, Rusia o China, que se quedan con los cuerpos armados, se quedan con la violencia, se queda con los muertos, pero no se queda con la riqueza; por eso la crisis económica mundial”, aseguró.

El anuncio del mandatario se dio justo después de que ese grupo armado suspendiera, de manera unilateral, la mesa de diálogos con el Gobierno, advirtiendo incumplimientos de la Fuerza Pública. A esa declaración, Petro defendió el proceso. “El EMC ha resuelto no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua. Eso no es posible. El cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil”, escribió en su cuenta de X.

El presidente aseguró que estas disidencias se han visto afectadas por la “operación Trueno”, con la cual él mismo autorizó recuperar militarmente el Cañón del Micay. Paralelamente, explicó, se lleva a cabo una estrategia de sustitución integral de cultivos ilícitos, lo que habría bloqueado las salidas económicas de las disidencias en zonas como el corregimiento El Plateado.

