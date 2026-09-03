Exgerente de la Imprenta Nacional habló sobre la suspensión del convenio de pasaportes

Exgerente de la Imprenta Nacional durante la presentación del nuevo modelo de pasaporte colombiano. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Usted estuvo al tanto de todo el proceso de pasaportes y las implicaciones políticas que tuvo. ¿De dónde nace esta decisión?

Es un fallo bastante contradictorio porque dice que en resumidas cuentas, que la Imprenta Nacional siga produciendo los pasaportes, pero le suspende el contrato que lo faculta para hacer los pasaportes. Es decir, le suspende el contrato interadministrativo 005 de 2026 que la Imprenta Nacional firmó con el con el Fondo Rotatorio de la Cancillería.

Entonces, por eso digo, es contradictorio, porque le dice que siga produciendo, pero suspende el fallo que es mediante el cual el Fondo Rotatorio le compra a la Imprenta Nacional las libretas y le paga por la personalización de pasaportes. Por eso es contradictorio.

¿Cree que se vuelva a reactivar la urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons?

No, no lo creo. Es totalmente imposible porque para producir los pasaportes, para personalizarlos, este es un proceso -todo lo que tiene que ver con impresos de seguridad- son procesos que conllevan mucho tiempo de preparación.

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Por eso la Imprenta no podía salir de un día para otro a asumir este proceso, a asumir es este contrato de los pasaportes porque el proceso es muy largo, lleva entre 9 meses a 1 año para que el nuevo operador pudiera volver a ingresar a tomar las riendas de los pasaportes. Pudiera volver a producirlos, que lo hizo durante 20 años.

Vale decir, no entiendo por qué no va a poder una empresa industrial, que es de todos los colombianos, producir los pasaportes y sí lo hizo durante 20 años Thomas Greg y en este momento Thomas Greg no podría asumirlo, y lo digo con total autoridad para decirlo, no podría en este momento hacerlo.

¿Cuál es el motivo por el que usted renuncia a su cargo el pasado 25 de agosto?

Por el cambio de gobierno lógicamente. Presenté mi renuncia y y fue aceptada el 25 de de agosto. Ahí ya asumió como encargado el ministro Lara, pero vale decir que tampoco hubo un empalme. Yo nunca pude hablar con él, nunca hubo absolutamente ninguna relación con él.

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Anteriormente sí, antes de que él se posesionara les mostré todo el proceso, les dije cómo estaban los pasaportes y ellos vieron la producción y quedaron afortunadamente asombrados.

¿Qué quedó pendiente tras su salida de la Imprenta?

El ministro Lara no ha ido a la Imprenta desde que yo estoy, no ha ido un solo día. Sé que hay muchos documentos por firmar, muchos contratos con las entidades por firmar, que la fecha de hoy no se han firmado. Es más, también sé que la declaración de renta de la Imprenta tiene plazo hasta el 11 de septiembre.

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Si no se firma, si no se presenta, pues la multa es bastante grande, pero todavía mi firma es la que está registrada allá. Entonces, en este momento eso es lo que sucede, no hubo otra experiencia de no pude hacer el empalme al ministro, que es la persona que quedó encargada de momento.

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