Viviane Morales advirtió recorte presupuestal en programas asociados al Acuerdo de Paz

Viviane Morales, consejera comisionada de Paz, asistió a una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz y el manejo de la administración de Abelardo de la Espriella. En su intervención hubo un cruce con el magistrado Gustavo Salazar sobre la financiación de los programas asociados al Acuerdo, de la que afirmó que sufrirá recortes por la situación fiscal del país.

"Este instrumento (Presupuesto General de la Nación) asegurará, dentro de un marco de austeridad fiscal, los rubros destinados a la seguridad material de los firmantes de paz y sus familias", afirmó la comisionada. Sin embargo, en su intervención ante la Jurisdicción Especial señaló que la implementación de lo negociado en La Habana "no supone la petrificación de sus instrumentos administrativos o presupuestales", por lo que era responsabilidad del Gobierno "propone las reformas necesarias" con énfasis de respeto a las víctimas, firmantes y las decisiones judiciales asociadas.

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El magistrado Salazar señaló, sobre los recortes anunciados por la comisionada, que "la solución en ningún caso debe consistir en desproteger derechos fundamentales, sino propender por una asignación presupuestal suficiente". En esta línea, Morales advirtió que "en todo va a haber recortes", pero que se tendrán que cumplir "con eficiencia, con rigor en la gestión y con transparencia”.

En esa línea, aseguró que todos los programas tendrán recortes que serán simultáneos con el "combate a la corrupción" y "mayor eficiencia en la gestión”. Un día antes de su intervención en la JEP, Morales advirtió desde el Congreso que "estos 10 años se han invertido 170 billones de pesos para la implementación del acuerdo, que han sido dirigidos a los diferentes programas" pero que "más plata no ha significado más implementación".

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La comisionada, que volvió al gobierno tras un paso fugaz por la dirección del Ministerio de Educación, también ha sido crítica de la política de paz total, que se terminó tras la aprobación de la ley de sometimiento que presentó el gobierno De la Espriella en el Capitolio. "Más de 130.000 millones se gastó en la Paz Total sólo en mesas, viáticos, viajes (…) mientras más se invertía, más se deterioraba la seguridad”, señaló Morales en una de sus primeras intervenciones públicas en la Consejería.

La discusión por el funcionamiento y financiamiento de lo pactado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc llega en el marco del aniversario de 10 años de esta negociación. Esta misma semana, el expresidente Juan Manuel Santos afirmó que diez años después "se repite la misma estrategia de desinformación contra el Acuerdo y sus instituciones. En momentos clave del debate público se han documentado esfuerzos coordinados para difundir cifras falsas y acusaciones sin respaldo".

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El exmandatario respondió a los señalamientos del ministerio de Interior Alejandro Ordóñez, quien criticó el proceso de paz con las Farc y advirtió que el exmandatario "se preocupa de la forma como se comunican los operativos, pero no se preocupó por entregarle el país a las FARC", haciendo referencias a las críticas de Santos al actual jefe del Ejecutivo y sus gestos en medio de las operaciones militares que ha ordenado contra las disidencias de las Farc.

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