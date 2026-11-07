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“Le pido al Gobierno que asuma la responsabilidad de la seguridad”: magistrado Danilo Rojas

El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz habló con El Espectador sobre el momento crítico en el que recibe la entidad por el recorte decretado a su presupuesto y la posibilidad de que termine en 2028. También en medio de las críticas de víctimas, comparecientes y políticos que aseguran que ha sido muy costosa y ha dado pocos resultados.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
El magistrado Danilo Rojas Betancourth hace parte de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.
El magistrado Danilo Rojas Betancourth hace parte de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.
Foto: Mauricio Alvarado

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El magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth llegó el pasado 5 de noviembre a la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con una misión clara: echar cuentas ante el recorte del Gobierno de COP 181.400 millones de su presupuesto. Ahora también busca “un millón de amigos” que le ayuden a evaluar lo que hace la justicia transicional y a divulgar el trabajo por el que tendrá que poner la cara en uno de sus momentos más críticos. En entrevista con El Espectador, el nuevo presidente de la JEP habló sobre las medidas…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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Comentarios
  • carlos(6836)Hace 9 minutos
    Que pena …. como les parece que la idea es que tanto víctimas como victimario queden tranquilos!!!!!
  • Nelson(11961)Hace 44 minutos
    Les toca navegar contracorriente y contra payaso…
  • Mauricio(4435)Hace 2 horas
    Es increible que las otras altas cortes mantengan un silencio sepulcral ante el atropello a la JEP. Esto solo es explicable por el arrodillameinto de los magistrados ante el aprendiz de dictador De la Espriella.
  • antonio(7747)Hace 4 horas
    Desde su creación tras el Acuerdo de Paz de 2016, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ha costado a los colombianos entre 3,8 y más de 4,2 billones de pesos. Hubíera sido mejor " perdón y olvido " y ese dinero utilizado para sacar adelante el pais. La verdad ?/ Todos sabemos que los guerrilleros, los paramilitares, los militares, los políticos, algunos empresarios participaron en las atrocidades del conflicto.
  • antonio(7747)Hace 5 horas
    La JEP cuenta formalmente con 1.460 cargos de planta aprobados, acompañados de una "nómina paralela" compuesta por 1.218 órdenes de prestación de servicios, o sea, 2.678 funcionarios y han pasado 10 años y no ha pasado nada. Griselda Lobo, la proxeneta, es citada a declarar y se declara impedida " por razones de seguridad " y declara en forma virtual. Las víctimas llevan 10 años para confrontarla y les negaron el derecho. A Sigifredo lopez no lo dejaron hablar.
  • Gilberto(54899)Hace 6 horas
    Al "fILIPICHÍN DESTRIPADOR" no le conviene quue sepa la verdad del accionar narco/paramilitar y su connivencia con las más altas esferas de la sociedad .
  • pedrito(59003)Hace 6 horas
    Le pido a la JEP que asuma la responsabilidad de juzgar adecuadamente y con rigor a los criminales y tertorista de las farc, los encarcele y dejen de comer tanto de nuestros impuestos. Partida de vagos
  • humberto jaramillo(12832)Hace 6 horas
    Poco se le puede pedir a este gobierno tan incoherente. El señor del "viva Cristo Rey" no fue a la misa de recuerdo del holocausto de la toma y retoma del Palacio de justicia, se burla y hae espectáculo con delincuentes y no dice absolutamente nada de los policías que asesinaron frente a todo el país al joven negro Balanta, nos pusieron u presidente y nos resultó un sheriff amigo del espectáculo que no ha terminado todavía su campaña por la presidencia, que solo habla de "mi" gobierno.
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