Mayerlis Angarita, lideresa de Montes de María, ha denunciado casi una docena de veces amenazas. Aún así, asegura: "Si mi vida se apaga, alcé mi voz". Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Silencio o violencia: el ultimátum que siguen sufriendo las defensoras de derechos humanos Tomás Tarazona Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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El mundo conmemora hoy el Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Entidades públicas hacen alocuciones sobre qué hoja de ruta adoptarán para hacer del país un lugar más seguro para las mujeres. Organizaciones de la sociedad civil llaman la atención sobre que la protección, al igual que la garantía de sus derechos, sigue con un saldo pendiente. Y las cifras, un año más, demuestran que ser mujer, en territorio y dedicada a custodiar las garantías fundamentales, sigue siendo un trabajo altamente peligroso en Colombia.

Así lo revela un informe publicado este miércoles por la ONG Oxfam. El documento asegura que poco o nada ha cambiado el panorama en el último para lideresas que dedican su vida a encontrar justicia o proteger los ecosistemas donde habitan sin recibir daños diferenciales en su camino. Hace la salvedad que si bien las amenazas llegan a las vidas de hombres y mujeres que cuidan de los derechos, las consecuencias son más severas contra las mujeres, pues afectan sus familias, patrimonio, proyectos de vida y además, están incentivadas por prejuicios de género que buscan apartarlas de lugares de decisión y liderazgo.

La mayoría de los registros que contabilizó Oxfam tratan sobre lideresas asesinadas y quienes durante meses alertaron que sus vidas corrían riesgo, pero las respuestas llegaron poco después de haberlas despedido en un funeral. Pero otras organizaciones recalcan que ellas enfrentan toda una baraja de amenazas y violencias que se dan durante sus liderazgos y buscan silenciarlas o erosionar la defensa de derechos. La mayoría de las agresiones contra las defensoras son amenazas, coronas fúnebres, desplazamientos o ataques severos, como el que sufrió en junio Cleiner Almanza, una mujer buscadora de desaparecidos forzados que este año fue atacada con ácido y, según recuerda, “persuadida a no seguir agitando las cosas”. Almanza, quien también ha sido agredida sexualmente por buscar el paradero de sus familiares, comenta que las violencias que sufrió se dieron por ser una mujer incómoda que exige verdad, reparación y justicia frente a más de 20 años de incógnitas.

"Quisieron apagar mi voz de defensora y mujer con llamas", comenta Almanza.

ONU Mujeres, por ejemplo, explicó a El Espectador que la mayoría de las agresiones contra lideresas sociales busca infundir miedo y desincentivar que otras mujeres lleguen a lugares de poder en las comunidades.

“Las agresiones contra las mujeres no son hechos aislados: atentan contra su proceso y su humanidad. Buscan relegarlas al ámbito doméstico, a ese espacio doméstico que erróneamente se cree que pertenecen. El mensaje es claro: defender la vida y los derechos te va a costar. Si te atreves a liderar, esto es lo que te puede pasar”, dijo a este diario Bibiana Aidoo, antigua representante de ONU Mujeres en Colombia.

Saldo negativo

El reporte de Oxfam evaluó varias bases de datos sobre defensores de derechos y líderes ambientales en Colombia, la región y otros países del mundo. El resultado, dice la ONG, es preocupante: “Sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Para las mujeres, ese riesgo es determinante (…) las formas de agresión cambian según los territorios y ellas son los principales blancos de violencias que buscan limitar su participación, liderazgo y debilitar los procesos organizativos en los territorios”.

El informe se centra en que hay unas regiones más críticas que otras, tanto por las amenazas como por los asesinatos consumados contra las defensoras. En los primeros y nada alentadores puestos se ubican Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia La Guajira, Santander y Cauca, donde las muertes violentas contra ellas han aumentado en el último año.

Pero las amenazas, de acuerdo con datos de Indepaz y denuncias de las propias defensoras, se propagan por casi todo el territorio nacional, incluyendo ciudades principales supuestamente más seguras para su defensa de derechos. Así ha sucedido varias veces en la vida de Luz Marina Becerra, considerada como “la comadre” que busca justicia por miles de mujeres desplazadas en medio del conflicto. Becerra ha sido hostigada, acusado recibido de coronas fúnebres en la puerta de su hogar, desplazada, interrogada en Bogotá y, en su casa de Tumaco, presenciado como personas armadas ingresaron a su hogar.

“Este 25N reconoce que la violencia de las mujeres sigue siendo sistémica, va aumentando y cada vez se focaliza en grupos particulares de población. La condición de mujer expone a una tipología de violencia y ejercer la defensa de derechos hace aumentar esa exposición”, explica Lorena Nieto, directora ejecutiva de Oxfam en Colombia.

Agresión que persiste

En 2025, el programa Somos Defensores registró 874 agresiones y 165 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en Colombia, frente a 727 agresiones y 157 homicidios en 2024. De las víctimas mortales del último año, 27 eran mujeres, un incremento del 42 % frente al periodo anterior. La violencia también alcanzó a quienes protegen la tierra y el ambiente: Global Witness documentó 39 asesinatos de defensores ambientales en el país durante 2025, casi un tercio de los 124 registrados en el mundo.

Los registros de 2026 muestran que el riesgo para las mujeres persiste. Durante el primer semestre, Somos Defensores documentó 108 agresiones contra defensoras, un 30 % más que en el mismo periodo del año anterior, y un incremento del 20 % en los homicidios. A las amenazas y los asesinatos se suman los hostigamientos y la estigmatización.

En los territorios, las cifras también reflejan la dimensión del problema. En Chocó, la ONU verificó cinco homicidios de personas defensoras durante 2025 y ese mismo año se registraron 38.356 víctimas de confinamiento. En Putumayo fueron asesinadas 87 personas defensoras entre 2016 y 2025, equivalentes al 6 % del total nacional. El Cauca, por su parte, acumula 171 asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente desde 2012, según Global Witness. Allí, Somos Defensores documentó 238 agresiones durante 2025, un aumento del 21 % frente al año anterior.

La respuesta institucional, comenta Oxfam, sigue siendo insuficiente debido a la poca implementación de normativas y legislaciones que, aunque existen, quedaron en gavetas de Bogotá y no llegan a los territorios para proteger vidas.

El informe Lideresas en riesgo, de la Defensoría del Pueblo, encontró que apenas el 6 % de las recomendaciones formuladas para proteger a las lideresas en territorios priorizados registraba cumplimiento total. La entidad también alertó que entre enero y agosto de 2025 se registraron 638 asesinatos de mujeres, un incremento del 176 % frente al periodo de comparación de 2024. Estas cifras evidencian la urgencia de fortalecer la prevención, las garantías de seguridad y el acceso a la justicia para las mujeres que defienden derechos y territorios.

“Existe un universo de desarrollo normativo que requiere compromiso, voluntad política y sistemas de implementación. Se debe seguir rodeando los procesos de mujeres defensoras en medio de muchos escenarios de riesgo para los derechos adquiridos para las mujeres”, concluye Nieto.