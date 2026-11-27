Es bastante probable que varios de los 38,6 millones de españoles habilitados para votar este domingo piensen en Ceuta antes de depositar su papeleta. Puede ser un recuerdo puntual: el de julio pasado, cuando decenas de miles de personas intentaron cruzar hacia el enclave español en una crisis de gestión fronteriza que dejó decenas de muertos.También puede ser un pensamiento acompañado de temor: la idea de que permitir el ingreso de miles de migrantes pone en riesgo la seguridad, amenaza la estabilidad de las familias y compromete un Estado…

Es bastante probable que varios de los 38,6 millones de españoles habilitados para votar este domingo piensen en Ceuta antes de depositar su papeleta. Puede ser un recuerdo puntual: el de julio pasado, cuando decenas de miles de personas intentaron cruzar hacia el enclave español en una crisis de gestión fronteriza que dejó decenas de muertos.

También puede ser un pensamiento acompañado de temor: la idea de que permitir el ingreso de miles de migrantes pone en riesgo la seguridad, amenaza la estabilidad de las familias y compromete un Estado de bienestar cuyos recursos deberían destinarse prioritariamente a quienes nacieron en España.

Durante meses, esas ideas han ocupado buena parte de la conversación electoral y han puesto a la migración entre las principales preocupaciones de los votantes. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que encabeza el actual Gobierno, defiende una política basada en la integración y la ampliación de las vías legales de entrada. Su argumento es que la población extranjera ha contribuido a sostener el empleo, el crecimiento económico y la demografía de un país que envejece y registra cada vez menos nacimientos.

VOX, el partido de derechas, por su parte, propone una política mucho más restrictiva: impedir nuevas regularizaciones, eliminar el arraigo como vía para obtener residencia y aumentar las repatriaciones. Su programa también contempla deportar a extranjeros condenados por determinados delitos e impulsar la llamada “remigración”, que busca facilitar el retorno de personas que, según los criterios del partido, no contribuyen económicamente o dependen de subsidios públicos. Algunos de sus voceros incluso han utilizado el término “invasión” para referirse a la llegada de extranjeros.

Las diferencias entre ambas propuestas atraviesan la campaña, aunque las decisiones migratorias también dependerán de la composición del Parlamento, los acuerdos políticos y la legislación española y europea.

Por supuesto, el gobierno que llegue a ocupar el Palacio de la Moncloa tendrá potestad de manejar las fronteras conforme a sus ideas, y una de sus principales responsabilidades será manejar la movilidad humana de la mejor manera posible. Pero para Allison Wolff, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, el problema es que la discusión se concentra en recibir o expulsar extranjeros y deja en segundo plano las causas que llevan a miles de personas a abandonar sus países.

“El clima político, ya polarizado, se está enfocando en si la conversación debe girar sobre recibir o expulsar a los extranjeros, pero no se está discutiendo por qué esas personas incluso arriesgan sus vidas para llegar en busca de mejores oportunidades o seguridad”, dice.

Debate con datos

De acuerdo con una encuesta de Epdata publicada en octubre de 2026, la migración está entre las principales preocupaciones de los españoles, junto con la crisis de vivienda, los bajos salarios y el aumento del costo de vida. Sin embargo, Wolff considera que el debate debería concentrarse en construir consensos para garantizar los derechos humanos y mejorar la respuesta institucional frente a una movilidad humana que sigue poniendo a prueba a España y Europa.

Las cifras ofrecen otra perspectiva. En noviembre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que España alcanzó los 49,6 millones de habitantes. De ellos, el 20,3 % había nacido en el extranjero: más de 10 millones de personas.

La inmigración también ha compensado parte del descenso demográfico. Entre las comunidades extranjeras más numerosas están la marroquí, la colombiana y la rumana. Durante 2025, la población colombiana con nacionalidad extranjera aumentó en 70.166 personas, un crecimiento del 10,4 %. Su llegada también representa nuevos trabajadores para sectores que necesitan mano de obra y contribuyen a sostener la actividad económica.

En un país de casi 50 millones de habitantes, más de una quinta parte de la población nació fuera de sus fronteras. Son personas que llegaron desde África, América Latina y otras regiones, algunas huyendo de conflictos, persecuciones como la chavista en Venezuela, crisis económicas y otras en busca de oportunidades laborales, educativas y familiares.

Futuro colombiano en juego

España es uno de los principales destinos de la migración colombiana. Según el INE, a enero de 2026 residían allí más de 1,08 millones de personas nacidas en Colombia, una de las comunidades migrantes más numerosas del país. Por eso, el resultado electoral también importa para los connacionales en la península. Las propuestas sobre permisos de residencia, regularización, arraigo y reagrupación familiar pueden cambiar sus posibilidades de trabajar, permanecer legalmente y reunirse con sus familias.

Aunque los colombianos que conservan únicamente su nacionalidad natal no pueden votar en las elecciones generales, sí pueden participar en las municipales si cumplen cinco años de residencia legal y los demás requisitos establecidos. Su futuro, sin embargo, también dependerá de las decisiones del próximo Gobierno.

Wolff comenta que, al final, España tendrá que decidir qué lugar quiere darles a los millones de personas que hoy hacen parte de su sociedad. La migración seguirá siendo una realidad mientras persistan las desigualdades, las crisis y la búsqueda de mejores oportunidades. Para cientos de miles de colombianos, el resultado de estas elecciones puede marcar la diferencia entre encontrar un país donde echar raíces o enfrentarse a nuevas barreras para construir una vida lejos de casa, una vez más.

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