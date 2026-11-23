Volver a casa después de un viaje se ha convertido en el momento más riesgoso para los residentes permanentes en Estados Unidos. Desde enero de 2025, con el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, los agentes en aeropuertos y cruces fronterizos han detenido a titulares de la llamada green card por faltas menores, a veces de hace dos o tres décadas, y los entregan al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para iniciar su deportación.

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¿Tiene "green card" y vuelve a EE. UU.? Ojo con los operativos de ICE: esto es lo que buscan

“El Gobierno conocía desde hace muchos años estos asuntos y en el pasado se decidió no detenerlos por ello. Ahora ha cambiado de opinión, a pesar de que nada ha variado, salvo la Administración”, le dijo a El País el abogado de inmigración John Gihon, desde Florida.

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En su bufete, los clientes con green card que están detenidos aumentaron un 50 % este año. En Texas, Jaime Diez, otro abogado de migración, también dice haber llevado al menos 100 casos de residentes permanentes detenidos en unos 18 meses.

Estas faltas menores, cabe destacar, no les impidieron a estas personas obtener ni renovar su residencia. Sin embargo, de acuerdo con los expertos en inmigración, en los puntos de entrada al país las condiciones cambian.

“Una vez cruza la frontera, se rige por las reglas de admisibilidad", explicó Marc Christopher, abogado en Milwaukee.

Dentro del país, el gobierno tiene que demostrar ante un juez que un residente permanente es deportable, y muchas faltas menores no alcanzan para eso. Sin embargo, cuando ese mismo residente vuelve de un viaje y tiene ciertos antecedentes, la ley permite tratarlo como alguien que pide entrar por primera vez, y tiene que demostrar que es admisible. Así, esos antecedentes que antes nadie miraba pueden bastar para dejarlo afuera o encerrarlo.

Sobre esto da fe Benjamin Osorio, abogado de Lewelyn Dixon, una filipina de 64 años detenida en el aeropuerto de Seattle por una condena de 2000 por malversación, quien le señaló a la NPR que el antecedente de su clienta probablemente no bastaría por sí solo para arrestarla, entre otras razones porque la detención es costosa, pero que con Trump estas condiciones en la entrada se han endurecido.

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Los delitos menores que busca ICE en las fronteras

La posesión de marihuana encabeza la lista de delitos menores por los que algunos residentes con la green card, como Everlee Wihongi, una neozelandesa de 37 años que vive en Wisconsin desde niña, han sido detenidos. Wihongi fue detenida en abril en el aeropuerto de Los Ángeles, de acuerdo con Wisconsin Watch, por una condena por posesión de marihuana que data de 2014.

A Jemmy Lindsay Jimenez Rosa, otra residente con green card, también la frenaron en el aeropuerto de Boston por una condena menor de 2003 por marihuana, un caso que había sido sellado hacía mucho tiempo, en un estado donde la marihuana ahora es legal. La historia se repitió con el neerlandés Owen Ramsingh, que llegó a EE. UU. en 1986 y fue detenido este año en Chicago por un cargo por cocaína en 1997, cuando tenía 16 años. De acuerdo con Newsweek, un juez de inmigración ordenó su deportación y le prohibió volver a EE. UU. de por vida.

En la lista también aparecen delitos como posesión de armas y hurtos. Según The Washington Post, San Juanita Guerra fue detenida en el puerto de Progreso, en Texas, por un cargo menor de 1994 por portar una pistola descargada, que luego fue desestimado. Su familia cuenta que se la había quitado a su hija, que entonces estaba deprimida, y olvidó que la llevaba en el bolso. Pasó 22 días encerrada y su familia tuvo que pedir prestados USD 15.000 para la fianza.

Incluso un trámite electoral puede convertirse en un problema. Gihon contó sobre un caso de un cliente, residente desde hacía años, que se había registrado para votar por error. ICE lo detuvo en un aeropuerto durante semanas. Al final conservó su green card después de que la oficina electoral local se disculpó por el error.

"No era el crimen del siglo", dijo Gihon, quien antes trabajó como abogado del ICE.

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El caso más grave es el de Emiliano Andrade-Covarrubias, un mexicano de 56 años que vivía en Dallas y fue detenido en junio en un puente de Laredo. El gobierno lo acusó de ocultar un cargo por robo de 2004 y murió bajo custodia del ICE el 17 de octubre. Su hija, Estefani Andrade, asegura que sí lo había declarado. Andrade-Covarrubias llevaba décadas en Dallas, donde crió a tres hijos nacidos en EE. UU., y viajaba con frecuencia a México. Según The Washington Post, aquel cargo de 2004 se había resuelto con un programa de suspensión del proceso más libertad condicional y las autoridades aprobaron su green card aún sabiendo de ese episodio.

Si bien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha revelado cuántos residentes ha detenido, un análisis de Wisconsin Watch con registros del propio DHS encontró que entre enero de 2025 y febrero de 2026 detuvieron en promedio al menos a 100 residentes permanentes al mes, unas cinco veces el promedio de los dos últimos años del gobierno de Joe Biden. Además, entre febrero y junio de 2025, la CBP declaró inadmisibles a 1.484 titulares de green card en los puertos de entrada, según datos de la Universidad de Syracuse.

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"Se están enfocando en encontrar cosas que te hagan inelegible para quedarte aquí", dijo el abogado Jaime Diez, citado por The Washington Post.

Recomendaciones para viajeros

La primera advertencia de los abogados es no confiarse por lo viejo que sea un antecedente. Según el Immigrant Legal Resource Center, ciertas condenas cuentan aunque la sentencia haya sido suspendida, la persona no haya pasado tiempo en la cárcel o la condena haya sido borrada.

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Por eso, quien tenga cualquier antecedente, por menor que sea, debe consultar a un abogado de inmigración antes de salir del país. Algunos abogados ya les aconsejan directamente no viajar, sobre todo si tienen antecedentes penales, sin importar lo menores que sean.

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