El premio recibió 714 postulaciones y entregará galardones a 10 historias heroicas de policías. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Premio Excelencia Policial: Colombia escoge a los mejores policías del país Tomás Tarazona Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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El 7 de noviembre de 2024 pasaron muchas cosas. El desplazamiento que durante ocho días emprendieron cuatro policías había llegado a su fin. Pero las horas interminables de recorrido a pie y en medio de las trochas y caminos agrestes del sur de Bolívar no eran lo más peligroso. El verdadero riesgo estaba en derrotar un comando completo de 90 integrantes de la guerrilla del ELN y vivir para contar los resultados de la Operación Escudo. Todo por evitar su avance y lograr que los habitantes del departamento vivieran un poco más seguros y confiados de caminar por sus propias tierras.

Hubo combates, momentos álgidos y puede que una sensación de que el asedio de las balas superaba sus posibilidades de completar la misión. No todos lo consiguieron: el teniente Jorge Muñoz murió en medio de la operación. Pero sus tres compañeros, los intendentes Elkin Vivas y Julián Ortiz y el patrullero Luis Vivas, vivieron para honrarlo.

Menos de un año después, los tres uniformados fueron galardonados por la Policía Nacional. La institución aplaudió su valentía, el tesón con que se enfrentaron a un contingente que multiplicaba sus efectivos y el ejemplo de heroísmo que le ofrecieron a Colombia. Los tres fueron condecorados con una distinción en los Premios Excelencia Policial, el premio que a partir de esta semana estará abierto para que los colombianos escojan quiénes son, a su parecer, los mejores policías del país.

Desde este domingo 8 de noviembre, millones de ciudadanos podrán conocer historias similares a las de los tres uniformados que vencieron el crimen organizado en Bolívar y votar por las biografía que más los persuada.

El premio, que se ha entregado durante los últimos 15 años, es considerado por el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña como una muestra de agradecimiento de Colombia a sus policías y ejemplos vivos de que el servicio policial tiene grandes efectos en la sociedad colombiana.

“Durante 135 años la Policía Nacional se ha sostenido en hombres y mujeres que cada día eligen servir. En los campos y en las calles, miles de policías han entregado su vida al propósito de servir. A ellos, ellas y sus familias les debemos una gratitud que honramos todos los días”, dice el director de la Policía.

Historial de servicio

En la última década, el premio se ha organizado por 10 categorías que enaltecen y aplauden la labor de diferentes policías en sus diferentes ámbitos de servicio. Los hay desde policías que han dedicado más del 80 % de sus vidas a servir y proteger la ciudadanía, uniformados que recorren parajes lejanos en pro de la seguridad y la lucha contra el crimen o historias notables de integrantes de la institución que si bien ocupan cargos operativos, administrativos o educativos, contribuyen a que la Policía funcione.

Por ejemplo, está la categoría Protectores de la Vida, que ha sido adjudicada a uniformados que han puesto su integridad primero para intentar salvar la vida de otros colombianos, como sucedió en 2025 con el subintendente Oscar Rodríguez, quien se adentró en el muelle fluvial de Miraflores (Guaviare) para desactivar una barca bomba que además de almacenar 40 libras de explosivos, amenazaba con atentar la vida de 300 integrantes de comunidades indígenas de la zona.

Muy pronto, Colombia conocerá y podrá elegir las historias finalistas del #PremioExcelenciaPolicial.



En las próximas horas estará abierta la plataforma que permitirá conocer y escoger las historias del #PremioExcelenciaPolicial. pic.twitter.com/DAOOHvvB4B — Región en Acción · El Espectador (@RegionEnAccion) November 6, 2026

También están disponibles categorías como Guardianes de Humanidad, Protectores de Vida, Líderes Integrales o Constructores de Sueños, que está dedicada a exaltar proyectos con impacto social que han nacido en los pasillos de la institución.

En total, 714 historias fueron postuladas, de las cuales 43 resultaron finalistas. Los resultados se conocerán a través de las redes sociales y plataformas de El Espectador y la Policía Nacional la tercera semana de noviembre.

Si desea conocer las historias postuladas, votar por los candidatos y compartir algunas de estas biografías heróicas, puede hacerlo a través de este enlace.

“La hoja de ruta de la Policía es nuestra esencia: territorios más seguros, ciudadanos protegidos y policías respaldados. Somos mujeres y hombres que elegimos servir y proteger, y seguiremos saliendo cada mañana a hacerlo del lado de cada colombiano”, concluye el mayor general Barrera.