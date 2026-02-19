Natalia Jiménez revela cómo la afectó la muerte de Yeison Jiménez: “él iba a cantar conmigo”

Cuando Natalia Jiménez se enteró del fallecimiento de Yeison Jiménez, su amigo y compañero en ‘La Voz Kids’, versión Colombia, simplemente no lo podía creer.

El dolor la invadió y cada vez que alguien le tocaba el tema no podía evitar el llanto. Por eso, cuando vino al país a finales de enero para participar en el concierto ‘Mi promesa 2’ en El Campín, espectáculo que el artista planeó desde el año pasado, pero por su inesperado fallecimiento terminó siendo un tributo póstumo, Natalia sintió que de alguna manera, había saldado una deuda que tenía consigo misma.

Abrazó a la familia del ‘Aventurero’, cantó en el escenario y lo despidió con música. Ahora llora menos cuando habla de Yeison. “Nunca antes había perdido a alguien que fuera cercano”, confiesa.

Con el cantante de Manzanares, Caldas empatizó desde el primer momento y se convirtió en su partner a la hora de hacer bromas. Quedaron de ser primos para siempre, pues tenían el mismo apellido. “Él se reía mucho conmigo porque yo le decía palabrotas españolas y él me las decía en colombiano. Nos reíamos mucho, mucho”, recuerda. Siente que su amigo y colega vivió la vida como quiso y que sabe que no le gustaría verla llorar por su partida.

“Todo ha valido la pena”, Natalia Jiménez sobre su proceso

La española se refirió al momento que vive y por qué siente que recuperó el norte y no solo en su carrera. En esta nueva etapa lo que más siente es agradecimiento. Rememora la época en la que cantaba en el metro de Madrid, los años recorridos y la carrera construida. “Todo ha valido la pena, no sería quien soy hoy de no ser por todo lo que he enfrentado”

La plenitud que experimenta y abarca sus roles como madre, artista y empresaria, no llegó de un día para otro: “Estuve en una situación muy fea por muchos años y no lo aceptaba. No fue hasta el momento que lo acepté que ahora sí puedo hacer algo al respecto, porque ya sé lo que me está pasando, no puedo estar echándole la culpa a los demás, ni puedo estar diciendo ‘esto me está pasando porque fulanito, me hizo esto’. Al final, yo también tenía parte de responsabilidad en el momento en el que estaba viviendo”.

Con la aceptación vino el cambio. “Y ahora estoy en un momento muy feliz, estoy haciendo lo que quiero, me autogobierno, ya no tengo discográfica, estamos haciendo las cosas nosotros solos, hacemos lo que nos da la gana y somos muy felices”, dijo sobre su carrera, en la que su esposo Arnold Hemkes es una pieza fundamental.

Lleva más de una década viviendo en México y está tan a gusto con su vida en ese país que no se le pasa por la cabeza retornar al país en que nació. “No tengo planes de volver a vivir en España, la verdad yo vivo muy bien en este lado del charco, me siento muy querida, muy apapachada desde hace muchísimos años ya me acostumbré a todo aquí. Amo España, es mi país, no me imagino yéndome a vivir a España”

Así será la ‘La Jiménez’ de Natalia Jiménez en Colombia

La española radicada en México anunció que cantará en Colombia en abril. Estará en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Neiva.

Quiso llamar su gira ‘La Jiménez’ porque quería un nombre fuerte, que evocara la esencia de los músicos de los años 70 y sintió que no debía buscar más allá de su propio apellido. El espectáculo, donde la artista transita por varios géneros, incluye temas icónicos como ‘El triste’, de José José o el bolero ‘Perfume de Gardenia’. También interpreta canciones de Marco Antonio Solís, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez. “En esta gira estoy cantando un poquito lo que me da la gana”, puntualizó.

También cantará ‘Pedazos’, la canción que soñó con Yeison y que grabaron el año pasado. “De repente me llama y me dice tengo la canción. La escuché, me encantó la rola y dije ‘tenemos que grabarla’. (…) Después nos vinimos aquí a Colombia y grabamos el vídeo que está padrísimo y él siempre súper atento, súper cariñoso, siempre me trató como una reina”.

Luego, vendría la promoción del tema. “Fuimos a México, estuvimos de promoción allá, a la canción le fue súper bien allá, los medios lo quisieron mucho, lo abrazaron y tuvieron la oportunidad también de conocer un poco de la música regional colombiana… Me dio mucho gusto que pudiéramos compartir esos momentos porque era un sueño que él tenía y lamentablemente no pudimos continuar con estas fechas”.

Natalia Jiménez y Yeison Jiménez se conocieron y se volvieron muy amigos en La Voz Kids de Caracol. Fotografía por: Cortesía Caracol Tv

El año pasado, se despidieron en el lobby de un hotel. No hubo nada inusual, solo se desearon lo mejor y hablaron del próximo encuentro, que sería en nuestro país, para cantar juntos, en la gira de Natalia, el tema que tanto anhelaron. Fue la última vez que se vieron.

“Él iba a estar conmigo en esta gira, iba a cantar conmigo y voy a seguir de acuerdo al plan porque es lo que a él le hubiera gustado”, mencionó Natalia sobre los proyectos para su gira por Colombia.

“Me va a seguir costando mucho cantarla, pero sí siento que cerré un ciclo el otro día cuando estaba en el estadio El Campín, sí sentí como que me pude despedir, me quedé más tranquila. En el show, se supone que él iba a estar en los conciertos conmigo y pues obviamente no va a estar, vamos a pasar las imágenes del vídeo con él, voy a cantar sobre el vídeo básicamente”.

