¿Ángela Aguilar utiliza esponjas para modificar su silueta? La artista respondió

Desde que Ángela Aguilar se casó con Christian Nodal, las redes sociales y medios de comunicación le han seguido la pista a la pareja que se ha convertido en una de las más polémicas del mundo de la farándula.

La hija de Pepe Aguilar ha sido criticada no solo por su matrimonio con el intérprete de Adiós amor, quien sostenía una relación con Cazzu, la madre de su hija, sino también por su apariencia física. Ha sido incluso objeto de burlas porque, supuestamente, para verse más voluptuosa utiliza esponjas en sus caderas. En redes sociales se han viralizado varios videos en donde, aparentemente, según los internautas, se observa el cambio físico.

“Lo malo no es ponerse relleno, lo malo es creerse la más bella del mundo”, “nadie le diría nada de sus calzones con relleno si no fuera por su actitud tan déspota y lo mal que actuó con lo de Nodal”, “ella se cree que es mejor y lo que es una grosera y mal educada”, “será verdad, con tanta plata y no se opera”, “ella tiene bonita figura, ¿para qué se pone eso? No entiendo”, “su cuerpo al natural es mucho más atractivo”, son algunos de los comentarios que los usuarios de internet han dejado en las redes sociales.

Ángela Aguilar usa de nuevo las esponjas Muchos fans se cansaron de defender a “Angelita” al descubrirla otra vez usando las almohadas… Publicada por íconos en Viernes, 6 de diciembre de 2024

Ángela Aguilar se defendió de las críticas

En las últimas semanas, la joven intérprete se ha referido a varios detalles de su vida personal, entre ellos, sobre su apariencia física, luego de haber bajado 10 kilos.

En entrevista con la periodista Adela Micha, la artista se refirió puntualmente a los señalamientos de los que ha sido víctima con respecto a su cuerpo, especialmente el supuesto uso de esponjas en sus caderas. Sobre eso, la hija de Pepe Aguilar dijo: “salían muchas cosas de mi cuerpo… y nada más para dejarlo claro: de los cuerpos ajenos no se habla”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La artista ha tenido varios cambios en su cuerpo causados por el estrés y la ansiedad. Sin embargo, no se trata de ningún procedimiento estético ni mucho de menos de un engaño visual. “Me pasaba que hablaban unas cosas y yo decía: ‘yo no hago eso’. Pero yo sé que cuando yo engordo me crecen ciertas cosas. Empecé a enflacar, y sin querer bajé 10 kilos en un mes. Lo que te estoy contando aquí no es para cambiar la perspectiva que tiene alguien de mí. Genuinamente eso no está en mi control”, agregó la intérprete de Gotitas saladas.