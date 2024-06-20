El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Bobby Cruz se despide de los escenarios, junto a Richie Ray: “Este es el último”

El salsero, que lleva más de 60 años en la música, habló de la muerte de Willie Colón y se despidió de su público, en el que puede ser su último show, junto a Richie Ray.

Por Redacción Vea
01 de marzo de 2026
Bobby Cruz se despide de los escenarios, junto a Richie Ray: “Este es el último”
Fotografía por: El Espectador

Roberto Cruz Feliciano, quien cumplió 88 años el 2 de febrero y mundialmente conocido como Bobby Cruz brindó el que sería su último concierto ‘Sonido Bestial Sinfónico’ en el Coca Cola Music Hall, en compañía de la orquesta Filarmónica de Puerto Rico,

El salsero, quien junto a su compañero de fórmula Richie Ray se ha convertido en una de las instituciones de ese género musical, habló a los asistentes a su concierto y aseguró que en esta ocasión si se retira de los shows.

“Es un nene todavía”, dijo Cruz, frente a su orquesta, antes de que llegara la tradicional torta de celebración y los asistentes cantaran el ‘Feliz cumpleaños’

Vínculos relacionados

Rafael Santos regaló lujosa camioneta a su mamá Patricia, exesposa de Diomedes ¿Cuánto vale?
Reapareció Oscar Naranjo, de Protagonistas de Novela, predicando en iglesia. Así se ve ahora
¿Cuándo es Rock al Parque 2026? Este año cambia de mes

"Este es el último. Yo siempre digo eso. Yo decía que me retiro, pero cualquiera que tenga tiempo“, queriendo decir con sus dedos que el dinero lo tentaba: ”me saca del retiro“, luego aseguró. ”Esta vez no hay más tiempo. Este es el final. Digo, si sobrevivo. La muerte vino por mí, lo que pasa es que se llevó a Willie me dejó aquí, este es el último", dijo Cruz refiriéndose a su excompañero de La Fania, Willie Colón, fallecido el pasado 21 de febrero en Nueva York, después de varios días hospitalizado por quebrantos en sus sistema respiratorio,

El legado de Bobby Cruz y Richie Ray

El nombre del concierto de los salseros ‘Sonido Bestial’ hace alusión a uno de los temas más famosos del dúo.

Bobby Cruz y Richie Rey también son responsables de famosas canciones como ‘Agúzate’, ‘El diferente’, ‘La Zafra’, ‘Amparo arrebato’ y ‘Mi bandera’.

La dupla ha recibido discos de oro y platino, así como galardones por sus trayectoria.

En 2006 ingresaron al Salón de la Fama de la Música Latina de la Sociedad de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Bobby Cruz

Richie Ray

SOnido bestial

Willie Colón

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.