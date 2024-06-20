Bobby Cruz se despide de los escenarios, junto a Richie Ray: “Este es el último”

Roberto Cruz Feliciano, quien cumplió 88 años el 2 de febrero y mundialmente conocido como Bobby Cruz brindó el que sería su último concierto ‘Sonido Bestial Sinfónico’ en el Coca Cola Music Hall, en compañía de la orquesta Filarmónica de Puerto Rico,

El salsero, quien junto a su compañero de fórmula Richie Ray se ha convertido en una de las instituciones de ese género musical, habló a los asistentes a su concierto y aseguró que en esta ocasión si se retira de los shows.

“Es un nene todavía”, dijo Cruz, frente a su orquesta, antes de que llegara la tradicional torta de celebración y los asistentes cantaran el ‘Feliz cumpleaños’

"Este es el último. Yo siempre digo eso. Yo decía que me retiro, pero cualquiera que tenga tiempo“, queriendo decir con sus dedos que el dinero lo tentaba: ”me saca del retiro“, luego aseguró. ”Esta vez no hay más tiempo. Este es el final. Digo, si sobrevivo. La muerte vino por mí, lo que pasa es que se llevó a Willie me dejó aquí, este es el último", dijo Cruz refiriéndose a su excompañero de La Fania, Willie Colón, fallecido el pasado 21 de febrero en Nueva York, después de varios días hospitalizado por quebrantos en sus sistema respiratorio,

El legado de Bobby Cruz y Richie Ray

El nombre del concierto de los salseros ‘Sonido Bestial’ hace alusión a uno de los temas más famosos del dúo.

Bobby Cruz y Richie Rey también son responsables de famosas canciones como ‘Agúzate’, ‘El diferente’, ‘La Zafra’, ‘Amparo arrebato’ y ‘Mi bandera’.

La dupla ha recibido discos de oro y platino, así como galardones por sus trayectoria.

En 2006 ingresaron al Salón de la Fama de la Música Latina de la Sociedad de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

“La muerte vino por mí, pero se llevó a Willie”, dice Bobby Cruz, quien ayer cumplió 88 años, durante lo que asegura es su “último concierto”. pic.twitter.com/bOquQaxWlo — José E. Maldonado Marrero (@pollomaldonado) February 28, 2026

