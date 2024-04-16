Reapareció Oscar Naranjo, de Protagonistas de Novela, predicando en iglesia. Así se ve ahora

El nombre Oscar Naranjo se asoció por un buen tiempo con la polémica. El participante de ‘Protagonistas de novela’ del año 2012 llamó la atención por sus comportamientos reaccionarios dentro de la casa estudio, en especial, un enfrentamiento que tuvo con Elianis Garrido, quien le tiró un vaso de agua encima, situación que derivó en la expulsión de Garrido. Naranjo era señalado de tener desequilibrios emocionales.

Oscar Naranjo ahora es predicador

Naranjo también admitió ser homosexual dentro de su participación en el reality. Más 15 años después de las polémicas que lo rodearon, Oscar se muestra lejos del entretenimiento e interesado por su vida espiritual. Nuevamente volvió a llamar la atención por imágenes que circulan en las redes sociales, esta vez en una iglesia de Chinú, Córdoba, donde comparte su fe con otros feligreses.

EL mismo Oscar subió una imagen de su participación en el púlpito, desde donde predica, con una frase que dice: “La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz”, mensaje que algunos de sus seguidores han alabado y que da cuenta de la nueva vida que lleva Naranjo. El otrora aspirante a actor ahora luce con pelo corto y con atuendos más formales de los que se le vieron en la casa y tras su competencia.

“La gente está muy contenta y emocionada por lo que Dios pone en mi boca. Se acercan, se dan cuenta de que soy Óscar y me dicen que es impresionante cómo Dios me ha transformado. Es algo bonito”, expresó en una entrevista reciente con el programa Lo sé todo refiriéndose a la nueva vida que tiene.

Volviendo a su testimonio y a su actividad como predicador, algunos de sus excompañeros han comentado: “Eres grande, amigo. Dios tiene un propósito con tu vida”, escribió Edwin Garrido.

Naranjo ha dejado claro su interés en evolucionar dentro de su congregación y no parece tener planes de regresar al mundo de espectáculo.

