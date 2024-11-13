¿Cuándo es Rock al Parque 2026? Este año cambia de mes

En el 2025 la edición de Rock al parque se realizó el 21, 22 y 23 de junio y no en noviembre, como tradicionalmente ocurría. Fueron tres días de fiesta para los amantes del género en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, que tuvo una asistencia de 253.000 personas, según el reporte de sus organizadores.

La edición 29 del evento presentó 56 agrupaciones, de las cuales 27 fueron extranjeras, 9 nacionales y 20 locales.. Algunas de las sensaciones fueron: Dismember, A.N.I.M.A.L., Don Tetto, y La Derecha.

La edición 2026 se convertirá en la número 30 del festival y se creía que podría realizarse en junio próximo, sin embargo, por la información que compartió El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá sobre los eventos que desarrollará en la ciudad este año, Rock al parque se realizará en octubre, el mismo mes en que también se harán Gastrofest y el Ópera al Parque.

¿Por qué se dice que Rock al Parque podría ser el 10, 11 y 12 de octubre?

De momento no se sabe la fecha en la que se haría el Rock al Parque 2026, pero teniendo en cuenta que generalmente ocupa 3 días y el festivo del mes es el 12, es posible que este puente sea la fecha escogida, no obstante esto es solo un posible cálculo. Ninguna de las organizaciones o grupos relacionados con el festival ha lanzado fecha al respecto.

Sin embargo, los cibernautas han empezado a especular con que es probable que se realice el 10, 11 y 12 de ese mes, teniendo en cuenta que habría la posibilidad de la presentación de Iron Maiden, que tiene concierto planeado para el 11.

Rock al Parque se ha llevado a cabo en Bogotá consecutivamente cada año, desde su creación en 1995, solo ha cancelado en el 2020 y el 2021 debido a la emergencia sanitaria mundial del covid 19.

