La hija de Christian Nodal y Cazzu cumplió años. Así fue la fiesta de Inti

Las más recientes noticias alrededor de Inti, la pequeña hija de Cazzu y Nodal, se relacionaron con la limitación que el cantante mexicano habría hecho para evitar que la niña viaje fuera de Argentina, junto a su mamá cuando esta se va de gira.

Según lo revelado por Cazzu en reciente entrevista, su ex y hoy esposo de Ángela Aguilar, se habría negado a firmar los documentos para que la niña pueda salir del país. Los abogados del sonorense le habrían enviado un mensaje claro al respecto que indica: “tenemos el control sobre ti y tu hija”, puntualizó la trapera.

Ahora la noticia es alrededor del cumpleaños número dos de la pequeña. Se supo por una publicación que hizo la misma Cazzu en las redes sociales, pero que ya no está disponible, los celebró en una Fiesta infantil de hongos y ranas.

Las imágenes que han sido compartidas por distintas cuentas de seguidores de La Jefa, evidencian que la joven mamá quiso vestirse con el mismo outfit en cuadros que su primogénita y en la fiesta temática hubo globos y juegos. Los pasabocas y sorpresas también tuvieron imágenes de ranitas.

La fiesta de Inti tuvo pasabocas de ranitas y decoración con hongos Fotografía por: Instagram

Lo que llamó la atención de la celebración para los cibernautas, fue la ausencia del padre de la cumpleañera. Se sabe que Nodal estaba el 15 de septiembre amenizando las fiestas patrias en Morelia, México, donde compartió escena con Grupo Frontera. Pese a que hubo una iniciativa para que no se presentara, los asistentes presenciaron el show del artista que interpretó éxitos como ‘ Los besos que te di’.

Cazzu hizo fiesta para la pequeña Inti en medio de gira de conciertos

El cumpleaños de Inti coincidió con la gira de conciertos de Cazzu en su país, algo que parece ser organizado así por la madre para poder compartir con la pequeña en tan importante fecha.

Recordemos que hace un año cuando Inti celebró su primer de vida, también hubo fiesta infantil en Buenos Aires y Nodal viajó a la celebración. Los cibernautas descubrieron su presencia al notar que en una de la imágenes compartidas con Cazzu, que ella editó para que él no apareciera, se veía un tatuaje en la mano del cantante azteca. En las instantáneas de este año no hay rastro del padre.

