Christian Nodal desmiente a Cazzu y asegura que cumple con Inti. “Es falsa”

Cazzu, la ex de Christian Nodal está en México de gira de conciertos. La cantante argentina, que llegó con la pequeña Inti, de dos años, fruto de su mediática relación sentimental con Nodal, ha hablado con varios medios de comunicación sobre aspectos de su maternidad, al tiempo que declaró que el permiso para que la niña pueda viajar con ella ha sido de alguna manera unilateral.

Recordemos que hace pocos meses Cazzu indicó que los abogados de Nodal se negaban a permitir que la pequeña viajar con ella. Así mismo, se ha mostrado inconforme por la manera en que Nodal ha cumplido con este rol, refiriéndose a la cuota que proporciona.

Nodal asegura que ha cumplido con Inti mas allá de la ley

Ahora, es el mismo Nodal quien rompe el silencio ante este tema y se refiere a él mediante un extenso comunicado que emitió su abogado.

El comunicado, que ha sido difundido por varios medios aztecas como TvyNovelas, comienza diciendo: “Estimados medios de comunicación y público en general, en representación de Christian Jesús González Nodal, y ante las recientes declaraciones en medios sobre su hija menor I.G.N.C., se aclara lo siguiente: A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija, de dos años, ha manifestado públicamente su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales”.

Luego contradice lo que ha dicho Cazzu en este aspecto: “Cualquier versión contraria es falsa, y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática. En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido ‘unilaterales’: Christian Jesús González Nodal NUNCA se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida“, esto en una clara alusión a lo dicho por la argentina a su llegada a México.

“Por otro lado, la madre de la pequeña ha hablado públicamente sobre una de las mediaciones que se llevó a cabo en los últimos meses. Estos son procesos de carácter confidencial y protegidos por la Ley Argentina, y su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento”, menciona la carta emitida sugiriendo que Cazzu ha quebrantado esa confidencialidad.

En otra parte del comunicado, niega lo que Cazzu expresó hace poco sobre las limitaciones que le pusieron los abogados de su ex. “Cabe destacar que el proceso judicial familiar en Argentina de mi representado Christian Jesús González Nodal, fue atendido por otro abogado, quien jamás tuvo contacto presencial con la madre, ya que todas las audiencias se realizaron de manera virtual (via Zoom); nunca la vio a los ojos porque hablaba a través de una computadora. Tanto el abogado como mi representado actuaron siempre con las mejores intenciones, buscando la cooperación y el diálogo, y nunca promoviendo violencia alguna, sino únicamente el bienestar, la seguridad y la estabilidad emocional de su hija”.

Luego mencionó que los temas familiares no deben ventilarse en los medios “para generar polémica bajo el pretexto de concientizar, y mucho menos cuando, bajo ese mismo intento, se recurre a la mentira o a versiones distorsionadas de los hechos, ya que ello solo prolonga el conflicto y daña a la menor”.

Nodal quiere convivir con su hija en México

De otro lado, aseguró que Nodal si quiere convivir con su hija y de hecho desea buscar la nacionalidad mexicana para ella. “Mi representado, me ha hecho saber que no hay nada que le gustaría más que ver y convivir con su hija, sin embargo, las gestiones para lograr comunicación o acuerdos se han realizado exclusivamente por la vía legal en representación de Christian Jesús González Nodal, he contactado personalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna.Por este medio, también se comunica de manera pública y respetuosa la intención de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano de la pequeña hija de mi representado. Este deseo ya había sido expresado previamente por Christian Jesús González Nodal, quien considera un honor transmitirle a su hija el orgullo de sus raíces y de ser mexicana, así como su deseo de que también pueda disfrutar plenamente de la identidad y las oportunidades que ello representa”.

Al final firma el abogado César Múñoz, Representante legal del señor Christian Jesús González Nodal

