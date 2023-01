Alcira Pérez, madre de Chyno Miranda, desmiente versión de exesposa del cantante

Los rumores y polémicas siguen rondando en la vida de Jesús Alberto Miranda Pérez, el cantante venezolano conocido en el mundo artístico como Chyno Miranda. En diciembre del 2021, el integrante del dúo Chino & Nacho fue ingresado a un centro de rehabilitación para combatir secuelas que le dejó el Covid-19 y otros problemas de alcohol y drogas que sufrió en la misma época.

Hace unos días, Natasha Araos, exesposa del cantante y madre de su hijo Lucca, contó que había puesto una demanda en contra el artista para pedir toda la patria potestad de su pequeño pues, según ella, su ex ya no se comunica ni cumple con los deberes económicos. Ahora, Alcira Pérez, madre del venezolano, desmintió las acusaciones y contó una nueva versión de la historia.

El cantante Chyno Miranda recibió la visita de su madre, Alcira Pérez. Celebró su cumpleaños número 38 en un centro de rehabilitación. Foto: Instagram

¿Qué hizo la esposa de Chyno Miranda?

Alcira Pérez, mamá del artista, le dijo a Despierta América, que las recientes declaraciones de Natasha Araos, exesposa de Chyno Miranda, eran falsas. “Yo realmente no estoy de acuerdo ni con la demanda ni con las cosas que ella ha dicho porque dice que no se ha puesto en comunicación conmigo, pero yo el primero de enero y el lunes pasado hablé con ella, le pregunté que qué estaba pasando y me dijo que ella quería quitarle la patria potestad porque él no se estaba viendo ni comunicando con el niño, pero yo le decía que entendiera que el estaba en una clínica”, expresó.

Sobre el dinero que pide Natasha, la abuela de Lucca contó que supuestamente le ofreció una manutención, pero que ella la rechazó. “Yo le dije ‘¿por qué no quedamos de acuerdo? yo te doy 500 dólares mensuales para su comida’. Ella le está pidiendo manutención y cosas que él no puede dar por la razón de que está hospitalizado. Cada vez que yo llego a la clínica él me pregunta por Lucca, me pide fotos de él, así que no es justo lo que ella está haciendo”, contó Pérez.

¿Qué pasará con Chyno Miranda?

En la misma entrevista, Alcira reveló que su hijo sigue en terapias. “Todavía no han decidido ni declarado a nivel de trianuales la situación que se va a decidir, pero yo estoy tratando de inhabilitarlo por su bien, cuando él esté bien podrá retomar su carrera, todavía falta un poco de tratamientos a nivel neurológico para que pueda continuar con su carrera”, afirmó. Pérez desmintió que ella o su sobrina Yarubay Zapata hayan robado o usado sin autorización el dinero del cantante.