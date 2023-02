Andrea Valdiri cortó la ropa de su esposo Felipe Saruma. Así reaccionó él

Andrea Valdiri y Felipe Saruma conforman unas de las parejas de influencers más queridas del país en redes sociales. La barranquillera y el bumangués sorprendieron en abril del año pasado con su repentina boda donde se mostraron más enamorados que nunca y en compañía de las dos hijas de la creadora de contenido, Isabella y Adhara.

Gracias a los millones de seguidores que tiene cada uno en sus cuentas personales de Instagram, su creatividad no falla; las bromas y los sustos, tampoco, especialmente uno muy llamativo que se ‘inventó' recientemente la barranquillera de 31 años y que hizo “enojar’ al bumangués de 24.

Felipe Saruma, esposo de Andrea Valdiri, mostró su proceso creativo en las canciones incluidas en los videos de la barranquillera ¿le conocías este talento? Foto: Instagram

¿Qué le hizo Andrea Valdiri a Felipe Saruma?

Hace unos días, ‘La Valdiri’ grabó uno de sus contenidos en el clóset que comparte con su esposo en su casa campestre a las afueras de su ciudad natal. “Hoy voy a coger una prenda de mi marido porque muchas veces nos quedamos en la casa del esposo, del novio y no tenemos qué ponernos porque nos quedamos todo el fin de semana con ellos. Voy a enseñarle a las mujeres que con una prenda de hombre se puede hacer un super outift”, dijo, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue la cara de sorpresa de Saruma, quien parecía que apenas se estaba enterando del asunto, “Noo, espere, ¿cómo así?”, expresó.

Entre risas nerviosas, el hombre trató de protestar, pero su esposa hizo caso omiso. “¿Y usted por qué no coge sus cosas y lo hace con lo suyo? ¿Por qué tiene que coger lo mío? Artista resultó la señora. No tenían otro videito qué hacer que coger mi ropa”, pronunció. Las elecciones de Andrea preocupaban cada vez más a Felipe, pues finalmente escogió un buzo, sin estrenar, y una camiseta estampada, de las favoritas del influencer. Lo que pocos se esperaban era que se iba a tomar su trabajo de ‘diseñadora’ muy en serio y fuera a cortar las prendas para convertirlas en faldas y blusas cortas. Horas después, Andrea Valdiri mostró, entre risas, el disgusto de Felipe Saurma. “Coshi no me habla, coshi, amor, pero fueron los más baraticos ¿por qué no me hablas?”, y él, dándole la espalda en su cama, se mostraba muy serio, “No es el valor sino lo que a mí me gustaban, le voy a coger todo ese clóset cuando haga mis videos”, finalizó.