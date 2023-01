Andrea Valdiri regresó a redes sociales ¿por qué se ausentó?

Con un video y un mensaje motivacional publicado en sus historias de Instagram, Andrea Valdiri regresó al mundo de las redes sociales después de casi un mes sin pronunciarse ante sus 8.9 millones de seguidores. El 31 de diciembre del 2022, la barranquillera de 31 años realizó su última publicación, donde mostró varias fotos de cómo despidió el año junto a sus hijas Adhara e Isabella, y su esposo Felipe Saruma.

Te puede interesar: ¿Anuel y Yailin ya son padres? Este video de ella encendió las redes

“Mi familia y yo deseamos verte avanzar después de una caída, sonreír cuando despiertes cada día y recordarte a través de nuestras locuras que, a pesar de todo, se vale vivir cada día con agradecimiento y amor, hasta que la vida y Dios lo permita. feliz y próspero 2023″, escribió en su post.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma regresaron de sus vacaciones en Punta Cana. Así los recibió la hija menor de la barranquillera. Foto: Instagram

¿Por qué se fue Andrea Valdiri de redes?

Tres semanas después de su última aparición en Instagram, la bailarina y creadora de contenido regresó a sus redes con un mensaje motivacional para empezar el 2023 como se debe. “Vamos a desempolvarnos porque este año viene con todo. Sacúdete, ya es hora de decir a todo pulmón ‘yo puedo con todo’, vivir implica disfrutar de lo bueno y lo malo, espero que estés preparado para un año lleno de retos y la solución solo la tienes tu, encuéntrale lo divertido a cada reto que te propongas”, expresó.

Más sobre Andrea Valdiri: Andrea Valdiri y Felipe Saruma: ¿Por qué no hablaron sobre accidente de su amigo? Julián Cabrales, amigo de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, reveló la verdad de su accidente, sobre el que los ‘influenciadores’ se pronunciaron días después. Leer aquí Andrea Valdiri y Felipe Saruma: ¿Por qué no hablaron sobre accidente de su amigo? Video: Andrea Valdiri sorprendió a Felipe Saruma con costoso regalo de Navidad La creadora de contenido Andrea Valdiri gastó millones de pesos para sorprender a su esposo Felipe Saruma e hijas en Navidad. Leer aquí Video: Andrea Valdiri sorprendió a Felipe Saruma con costoso regalo de Navidad

Con el humor que le caracteriza, la influencer contó también que sus seguidores la estaban “regañando” por perderse de las redes tanto tiempo. “No me grites ‘machi’, ya no me regañes, ya aparecí, mírame. Dime que necesitabas esta energía para el 2023, yo los amo amores, me hicieron falta, pero yo también estaba disfrutando con mis pelados, con las niñas, de verdad que descansé muchísimo, no me regañen que yo también soy mamá”, confesó.