Andrea Valdiri no deja de recoger los frutos de su esfuerzo de varios años. La barranquillera ha contado en varias ocasiones, que inició su trabajo en redes sociales en el 2015 y ahora hace de ellas su principal fuente de ingreso económico.

En redes sociales, son más de ocho millones las personas que viven atentas a cada detalle de su vida. Los seguidores de la bailarina tampoco desaprovechan un minuto si tienen la feliz oportunidad de encontrársela en la calle.

Recientemente, Andrea Valdiri contó, con mucha emoción, que varios de sus fanáticos le regalaron varios detalles mientras visitaba Medellín.

Andrea Valdiri es sorprendida por sus seguidores en un centro comercial

Aunque a Andrea Valdiri le encanta dar sorpresas, esta vez la sorprendida fue ella.

La bailarina, de 31 años recién cumplidos, quedó sin palabras cuando se encontró a una seguidora que se había tatuado su logo en el brazo. “Cómo así que yo vengo a Medellín a un restaurante y esta mujer tenía mi logo tatuado”, dijo con sorpresa Andrea Valdiri, para luego entrar al restaurante donde trabajaba la joven.

Las sorpresas no pararon ahí, pues cuando la barranquillera ingresó al restaurante, se enteró que casi todos los empleados eran seguidores suyos. Los trabajadores del lugar, además de servirle un margarita, terminaron, entre todos, regalándole una costosa botella de tequila.

Posteriormente, Andrea Valdiri le dedicó unas palabras a aquellos empleados que le alegraron su día. “A mí me da una vaina en el corazón, tengo un nudo en la garganta. Yo iba en un centro comercial y créanme que los empleados de algunos sitios se me acercaban y me regalaban un pudíncito, una botella que es costosa y que todos los chicos hicieron vaca para regalármela”.

La también empresaria finalizó con los ojos llenos de lágrimas, y le dio un consejo a quienes la siguen en redes sociales. “Algo me daba en la garganta y yo decía qué bonito que la gente te da esa buena energía, piensa cosas bonitas de ti, te admiran. Por eso yo siempre les digo cojan todo lo bueno mío, lo malo elimínelo. Los amo con todo mi corazón”.