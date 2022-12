Anuel AA y Yailin no pudieron salir de México ¿Por qué?

Este fin de semana, Anuel AA y Yailin ‘La más viral’ vivieron uno de los sustos más grandes de sus vidas mientras se encontraban en pleno vuelo sobre territorio mexicano a bordo de su avión privado. La seguridad del cantante, su esposa embarazada, e incluso de la tripulación, se vio en riesgo. La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia.

Por medio de sus historias de Instagram, el exnovio de Karol G le contó a sus 30 millones de seguidores, que el momento fue tan grave que una de las ventanas de la cabina del piloto sufrió un daño importante. “Fue una aterrizada fuerte mi gente, miren que el cristal está roto, se nos rompió el cristal en el aterrizaje, pero Dios estuvo con nosotros, todo está muy bien gracias al piloto”, dijo el cantante.

Anuel y Yailin sin poder salir de México

Yailin y Anuel también usaron sus redes sociales para agradecer a Dios porque las personas que estaban a bordo del avión habían salido ilesos. “Gracias a Dios estamos vivos. Parece que la muerte andaba rondando hoy por ahí, pero mi Dios es más fuerte. En el despegue yo declaré en el nombre de Jesús aterrizar sanos y salvos como siempre, sin saber lo que nos esperaba y así mismo fue… México, ya llegué, amén”, continuó Anuel antes de su presentación en Monterrey.

Después de su show en el país azteca, el puertorriqueño de 30 años se disponía a seguir cumpliendo con varios compromisos en otros países de Latinoamérica, pero reveló, muy disgustado, que algo se lo impidió. Aparentemente, no tenía un medio de transporte para viajar hasta Ecuador.

“El avión que puso nuestras vidas en riesgo, que casi nos morimos, no han podido supuestamente arreglarlo a tiempo ni conseguir otra opción de avión pa poder irme de México y llegar a Ecuador a tiempo para el concierto”, expresó por medio de un largo texto acompañado de emojis de enojo. Por fortuna, el evento, al que no alcanzó a llegar, fue reprogramado para hoy. “No sé, no entiendo nada, les acabé de explicar lo que supuestamente pasó, pero tanto así que se cambió la fecha y todo para mañana en nombre de Jesús estar cantando en tarima. Traten de tener paciencia igual que yo por favor, yo prefiero morirme que no llegar a un concierto mío, no está en mi control, los amo con mi vida, perdónenme por algo que yo no hice, pero como hombre y bandido que soy siempre voy a dar la cara”, expresó.