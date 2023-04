Así conoció Sebastián Carvajal, de ‘Ana de nadie’, a su novia Jonna Kuivasaari

El actor Sebastián Carvajal volvió a sonar esta año por protagonizar una de las novelas que más enganchados tiene a los televidentes: Ana de nadie. En la producción interpreta a Joaquín, el joven periodista que se enamora de Ana, una mujer casada y de 50 años. A pesar de los obstáculos y críticas por su diferencia de edad, los personajes deciden dar rienda suelta a su amor sin pesar en las consecuencias.

Para nadie es un secreto que desde hace algunos años, el actor de Enfermeras, Manes y Confinados es uno de los galanes más cotizados actualmente de Colombia. Su talento en la pantalla, fotos en redes y 2.1 millones de seguidores lo confirman, lamentablemente, su corazón ya tiene dueña y es una hermosa mujer extranjera con quien, en febrero de este año, cumplió un año de relación.

¿Cómo conoció Sebastián Carvajal a su novia?

El amor entre el colombiano y la filipina inició de la manera más moderna posible: a través de redes sociales. Todo sucedió hace más de un año mientras el bumangués de 30 años ampliaba sus estudios actorales en Madrid, España. En una de sus búsquedas en redes, Sebastián vio a la modelo Jonna Kuivasaari y quedó cautivado con su belleza. Hace unos días, el actor reveló más detalles de su novia que además de modelo es profesional en Negocios Internacionales.

Apenas la vio en redes, Carvajal no dudó en contactarla por Instagram, sin embargo, atravesó un gran obstáculo: el idioma, pues no sabía nada de inglés. Necesito de un amigo y traductor en Internet para poder comunicarse con ella por mensajes y en su primera cita. Su relación no se consolidó hasta que el colombiano cumplió la promesa de aprender inglés intensivo, una de las cosas más grandes que ha hecho por amor. Luego de estar un año a distancia, ahora Sebastián y Jonna viven juntos en Bogotá, sin planes aún de casarse o tener hijos.