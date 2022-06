“Botados en cama”: Laura Acuña habló de enfermedad que afectó a ella y sus hijos

Después de muchos días alejada de redes, la presentadora Laura Acuña reapareció para no preocupar más a sus seguidores y reveló los motivos de su ausencia.

Recordada por trabajar durante más de una década al lado de Jota Mario en Muy Buenos Días, el matutino de RCN y aparecer recientemente como presentadora de La Voz de Caracol; Laura Acuña se ha ganado el cariño de su numerosa comunidad de seguidores, que no se despegan de su carrera y siguen de cerca que comparte de su vida personal y familiar.

La bumanguesa reveló, en redes sociales, el motivo que la alejó de las mismas durante varios días, pues un virus afectó gravemente a su familia.

Laura Acuña habló de enfermedad que afectó a ella y sus hijos

La presentadora realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram. Con esta actividad volvió a interactuar con sus seguidores, después de tanto tiempo alejada de redes sociales.

Más de un seguidor mostró su preocupación y no se aguantó al preguntar por el estado de salud de la bumanguesa. El Covid fue el tema principal, y sus fanáticos no dudaron en preguntarle, pero la respuesta de Acuña preocupó aún más.

“No, no nos dio Covid, pero nos dio un virus que ustedes no tienen idea. El Covid no nos dio tan duro como este. Helena sobretodo súper maluca”, dijo para referirse a su hija mayor, de cinco años de edad.

Sin entrar mucho en detalle sobre el delicado virus, Laura Acuña reveló que entre los síntomas que ella y sus dos hijos presentaron se encontraban la fiebre muy alta y prolongada, la tos y el desaliento. Para la tos, la presentadora y su hijo tuvieron que usar inhaladores, pero aseguró que fue su hija Helena quien sigue viviendo lo más duro de la enfermedad.

“Estuve con un virus muy horrible que me mandó a la cama, pero ya estoy bien. Nico también, y tiene tos. Helenita sí me tocó con antibiótico. Nos dio un virus muy malo, pero Nico y yo la sacamos barata”.