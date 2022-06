Emily, del Desafío, se lesionó tras competir contra Valkyria

Cada vez los equipos son más pequeños y la tensión de una pronta semifinal está cada vez más cerca.

Los participantes del Desafío The Box 2022 , siguen más comprometidos que nunca con llegar hasta la final. Después de todo lo que han atravesado, sería casi que imposible imaginarse fuera de la competencia justo en la recta final.

En el capítulo más reciente del concurso de Caracol, una de las mujeres rompió en llanto cuando su participación se vio en juego por recomendación médica.

‘El Desafío The Box’: Emily se lesionó luego de competir contra Valkyria

En solo cuestión de minutos, el juego dio un giro total para Emily Múnera , participante oriunda de Mocoa, Putumayo.

Era el momento de competir contra Valkyria en un reto donde iniciaban mareándolas para que les costara más mantener el equilibrio. Ambas se enfrentaron y Valkyria logró derrumbar a Emily rápidamente, pero una mala caída comprometió a la perdedora de la prueba.

“Equipos, por recomendación médica, Emily no va a seguir jugando en esta pista, así que le voy a pedir a Beta que escoja una de sus mujeres para que igualmente salga de esta competencia” anunció Andrea Serna, mientras los paramédicos asistían a la concursante afectada de Alpha. Karol, del equipo Beta, se quedó también sin participar después de las indicaciones de la presentadora.

Desafío The Box 2022: Emily se lesiona en el Box Rojo luego de competir contra Valkyria

Aunque no se supo más sobre el estado de su lesión, durante el resto del capítulo, momentos antes se vio a Emily bastante afectada por la situación. Mientras recibía ayuda médica no paraba de llorar, su lesión podría comprometer su lugar dentro de la competencia justo después de obtener una segunda oportunidad y haber reingresado al Desafío The Box para reemplazar a Valeria Porto , otra concursante eliminada precisamente por una lesión que le impidió seguir en el juego.

