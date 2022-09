Rosalía llegó con todo su repertorio al Movistar Arena de Bogotá. La cantante española deleitó a miles de asistentes con su Motomami World Tour. Entre los asistentes al concierto se encontraban varias celebridades, que se dieron cita para cantar, a todo pulmón, canciones como Despechá, Bizcochito y Linda. Carmen Villalobos , la protagonista de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, Carmen, disfrutó del evento de principio a fin, y lo documentó en sus redes sociales.

La barranquillera, de 39 años, ha sonado los últimos meses por sus recientes proyectos en la televisión, pero también por la separación con su esposo Sebastián Caicedo , con quien sostuvo una relación de 13 años. Fue ella quien confirmó, en un video, publicado el pasado 18 de julio, la decisión de tomar caminos separados.

Carmen Villalobos en concierto de Rosalía ¿dedicatorias para Sebastián Caicedo?

Ahora es nuevamente tendencia por lo mucho que se disfrutó el concierto de Rosalía en Bogotá, pero también por algunas estrofas que cantó con efusividad. Además de cantar con energía, canciones como Linda y La noche de anoche, los seguidores de la actriz destacaron su reacción al escuchar Despechá, el màs reciente éxito de la cantante.

“Baby no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males, ya decidí que esta noche se sale…ando despechá, aloca’. Que Dios me libre de volver a tu lado”, fueron algunas de las partes del famoso tema que Villalobos disfrutó, bailó y cantó, a veces en medio de risas que compartió con una de sus amigas.

A la actriz se le vio muy sonriente en el resto de concierto, y sus fans siempre estuvieron al tanto de sus reacciones, que la barranquillera comparte con ellos en sus publicaciones.