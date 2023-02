Daniella Donado contó detalles de su depresión posparto: “Me dio mucho miedo”

En diciembre del año pasado, Daniella Donado y su esposo Virgilio Torres le dieron la bienvenida a su segundo hijo, tercero de la presentadora, a quien llamaron Daniel Torres Donado. La barranquillera de 38 años posteó un emotivo video donde mostró su llegada a casa y la reacción de sus otros dos hijos, Valeria y Santiago.

A Daniella los televidentes la recuerdan desde sus inicios como Reina del Carnaval de Baranquilla en el 2007 y por apariciones en la pantalla chica con proyectos como Oye bonita, Tierra de cantores, La Madame, Los protegidos, Pambelé y La selección. Su vida sentimental también fue tema de conversación al casarse con el actor Juan Manuel Mendoza, con quien tuvo a su primogénita y se separó a los cuatro años de relación. Actualmente mantiene una buena relación con su ex, y está casada con el empresario Virgilio Torres, padre de sus otros dos hijos.

Daniella Donado habló sobre sus embarazos

La barranquillera de 38 años se sinceró sobre las diferencias de sus tres embarazos y recordó lo mucho que luchó, especialmente con el segundo. “Empecé la supuesta dieta de los 40 días y me gané la depresión posparto por andar con ese chistecito de que me tenía que quedar encerrada en la casa. Yo le terminé poniendo mallas a mi balcón porque yo sentía curiosidad de ¿qué pasaba si me tiraba del balcón? Hasta ese punto llegó mi depresión posparto porque yo pensaba ‘la vida de todo mundo sigue y nadie lo entiende y por qué la mamá tiene que paralizar su vida’”, contó para Lo Sé Todo.

Con este embarazo más reciente, Daniella quiso hacer las cosas de otra manera y así evitar los altibajos que sufrió hace unos años. “Tenía mucho miedo de este posparto porque no me gustó para nada lo que yo sentí en el embarazo pasado. Cuando llega este posparto lo primero que me dice mi ginecóloga es ‘me haces el favor y sal cuando lo creas necesario no hay que quedarse en la casa tal cuarentena, no te pasa absolutamente nada’. Creo que a eso se debe que este posparto haya sido tan diferente, haya sido tan bacano, me haya sentido tan bien, solo una mujer puede entender lo que se siente cuando tu cuerpo llega al agotamiento extremo y ese agotamiento te lleva a esas depresiones. Salí porque sentía que me estaba enloqueciendo en mi casa y salí y di una vuelta, me comí un helado y cuando llegué a mi casa volví como si hubiera ido a Disney, delicioso y vi a mi bebé con ganas”. En la misma entrevista, la actriz habló sobre las críticas que recibe a diario por su apariencia. “Me tiene sin cuidado lo que me digan y sobretodo esos comentarios negativos porque si tuve que cambiar mi cuerpo para darle vida al amor más grande de tu vida, que es un hijo, lo volvería a hacer mil veces más”, expresó.