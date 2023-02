“Estoy lista para el próximo ‘round’”: Shakira habla por primera vez en televisión

Esta entrevista marcaría un paso en el regreso de Shakira a la música, el pronunciamiento más reciente fue el año pasado para la revista Elle, donde habló discretamente sobre sus hijos, su separación de Gerard Piqué y su nueva faceta musical. Esta sería la primera aparición en televisión de la colombiana en años, y después de su mediático ingreso a la soltería.

Este fin de semana, el periodista mexicano Enrique Acevedo contó con emoción su encuentro con la barranquillera de 46 años. Hoy lunes, a las diez de la noche, hora mexicana, se publicará la primera entrevista de Shakira para televisión a través del canal Las estrellas.

Shakira ofrece primera entrevista por televisión

El encuentro se habría llevado a cabo en el Hotel Mandarin Oriental, ubicado en el Paseo de Gracia de Barcelona. En los pocos adelantos que se han mostrado sobre la entrevista, se ve a la intérprete de Monotonía, Te felicito y Waka Waka enviando un contundente mensaje a las mujeres que no se apoyan entre ellas, tal vez por la cantidad de ‘odio’ que ha recibido en los últimos meses.

“Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”, dice. También se le escucha afirmar que uno de sus hijos le aconsejó grabar con Bizarrap, como se había especulado desde hace unos meses. “Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino. Y le digo: ‘Mira quién me ha escrito’. Y era Bizarrap”, cuenta. Según los fragmentos, Shakira también se mostraría animada por el nuevo capítulo en su carrera, “Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay”, aseguró.