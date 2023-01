Foto: Dayana Jaimes denuncia daño de tumba de Martín Elías: “Uno no se sienta ahí”

El nombre de Dayana Jaimes sonó entre los fanáticos del vallenato y seguidores de Martín Elías cuando se convirtió en la segunda esposa del cantante. El hijo de Diomedes Díaz y Dayana se casaron en julio del 2014 y se convirtieron en padres de Paula Elena. Cuando la pequeña tenía solo dos años, el artista de 27 años falleció en un accidente de tránsito.

Desde entonces, la comunicadora social recuerda constantemente en sus redes sociales a su esposo y padre de su pequeña. Hace un día, como pocas veces lo hace, Dayana se mostró disgustada y alterada por una decepcionante imagen que se encontró en la tumba del fallecido, lugar que ella visita y arregla cada tanto.

Dayana Jaimes mostró enojo por daños en tumba de Martín Elías

La costeña usó su Instagram para denunciar el hecho ante sus dos millones de seguidores. A través de historias, mostró imágenes de la tumba de su esposo, donde se ve la foto del cantante partida en varios pedazos. El cantante de vallenato descansa justo detrás de la tumba de su padre, Diomedes Díaz. Los dos artistas fueron enterrados en el cementerio Jardines del Ecce Homo, al norte de Valledupar.

“No suelo hacer denuncias en mis redes porque normalmente las utilizo para transmitir cosas positivas a todos los que me siguen. Sin embargo, esta situación ya se está saliendo de control y me da mucha tristeza la actitud y comportamiento de las personas en un lugar tan sagrado como lo es un cementerio. Hoy encuentro la tumba de Martín en el estado que pueden observar en las fotos, algo que me llena de mucha tristeza e indignación. No es la primera vez que esto pasa, ya que, usualmente, las personas se roban las flores, las piedras, se van a tomar allá, o se sientan y apoyan sobre la tumba para tomarse fotos. No es justo, exigimos respeto”, escribió inicialmente, para luego mostrar una imagen de la supuesta responsable.

Aunque le tapó la cara, en la foto se nota que se trata de una mujer mayor. “Espero que aprendas que uno no se sienta en las tumbas para posar para una foto. Ojalá, así como tenías tantas ganas de hacerlo, tengas las mismas ganas para hacerte responsable y pagar por el daño”, escribió. Y luego, ya más calmada, habló de frente a sus fanáticos. “Ay, ustedes no se imaginan la rabia e inconformidad que tengo con todo esto que pasó con la tumba de Martín, porque no es la primera vez que sucede y de verdad que la falta de cultura de algunas personas no tiene nombre. Se los digo porque en muchas ocasiones que yo he estado ahí he visto cómo llegan las personas y se sientan en el borde de la tumba para tomarse la super foto o la super ‘selfie’, eso no se debe hacer, montan hasta los niños a la tumba, eso no tienen por qué hacerlo”, contó.

Para finalizar el tema, Dayana Jaimes aseguró que tomará medidas para que los daños no se sigan presentando, pero también reveló sus dudas al respecto. “Es más, en estos días iba a cambiarle las flores a Martín, pero ahora con todo esto me toca replantear todo porque partieron la foto de él que siempre quise tenerla de esa manera porque me parece super linda, pero el afán de la gente es que les salga a ellos para cuando toman la foto, será no ponerla, me tocará quitarla. Es una situación difícil porque si dejo la tumba así dañada miren lo que le pasó a Miguel, el papá de Kaleth con la tumba de su hijo. Si la dejo así me dicen que lo tengo abandonado, que ya me olvidé de él; pero si la mando a arreglar pueda que suceda lo mismo porque la gente hace el daño y se va, ni paga. Se los digo de todo corazón, turistas que vienen de otras partes a conocer la tumba de Martín y Diomedes, eso es un lugar sagrado, por favor cuidado, no tienes que montarte ni sentarte, si quiere una foto tómesela de pie, más respeto, entiendan por favor”, finalizó.