Jessica Cediel, presentadora de ‘La Descarga’, terminó hospitalizada ¿Qué le pasó?

El nuevo reality de Caracol, La Descarga, el templo de la música, continúa emocionando a los televidentes colombianos, pues los hace recordar a los mejores talentos de sus icónicos concursos, La Voz, A Otro Nivel y Yo Me Llamo. Junto a Carlos Calero, Jessica Cediel presenta la nueva propuesta, donde Maía, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle son los mentores encargados de acompañar artísticamente a los concursantes.

Hace una semana, la presentadora de 40 años, asustó a sus 9.6 millones de seguidores en Instagram al revelar que una fuerte gripa la obligó a ausentarse de las grabaciones de La Descarga, el templo de la música, pues llegó hasta el punto de quedarse sin voz. Este fin de semana, la bogotana causó preocupación entre sus fanáticos pues fue ingresada a la clínica, pero, afortunadamente, ya le dieron de alta.

¿Qué pasa con la salud de Jessica Cediel?

Durante los días en que estuvo hospitalizada por una fuerte afección respiratoria, la también modelo estuvo acompañada de su mamá, Virginia Silva. Hoy reapareció en sus redes sociales y contó lo sucedido. “Mi gente bonita. Gracias a todos por sus mensajes. Y gracias a todos los que me han llamado para averiguar por mi salud. Les cuento que la gripa se me convirtió en bronquitis. Les mando un abrazo y por favor cuídense mucho”, escribió Cediel junto a dos fotos, una con su mamá y otra donde aparece con una bata de hospital y tapabocas.

Por medio de un video, donde se le escucha bastante afectada y casi sin voz, Jessica contó el padecimiento que la llevó a cancelar varios compromisos laborales por varios días. “Les cuento que jamás pensé que esta gripa se me fuera a convertir en bronquitis, por más de que hice de todo, al final ya me pasó a infección y me encontraron la infección en las vías respiratorias, los bronquios muy inflamados, estaré incapacitada por algunos días, llena full de medicamentos y tengo que estar en reposo”, reveló.

Contó que el diagnóstico que la dejó triste, pues además de no poder asistir a varias grabaciones de La Descarga, el templo de la música, tampoco podrá cumplir con otros compromisos de talla mundial. “Tenía un viaje a Las Vegas para asistir a los Latin Grammy y pues tampoco puedo, pero número uno la salud y hay que cuidarse, y más esto que la idea es que no se vaya a complicar. Aquí me sigo cuidándome mis pulmoncitos y espero que ustedes también se cuiden demasiado”.