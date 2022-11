Daddy Yankee rompió el silencio y respondió a Don Omar: “Es lamentable”

En octubre de este año la enemistad entre dos exponentes del reguetón volvió a ser noticia. Después de siete años de disgusto, Don Omar reveló, en una entrevista con ‘El Chombo’, detalles de su polémico distanciamiento de Daddy Yankee y Raphy Pina, esposo de Natti Natasha y dueño de Pina Records.

Mientras el intérprete de Danza Kuduro culpó al equipo de su colega, y a su mánager Pina, de haber saboteado su participación en Kingdom, la gira donde ambos compartieron escenario en el 2015; Raphy, el productor de la misma, contó, desde la prisión federal de mediana seguridad FCI Butner Medium II, ubicada en Carolina del Norte, donde se encuentra cumpliendo una condena de 41 meses, relacionada con posesión y modificación de arma de fuego, su propia versión. En el rifirrafe entre Don Omar y Pina, que duró varios días, no aparecieron declaraciones del intérprete de Gasolina. La situación cambió un mes después.

El productor Raphy Pina dio su versión de los hechos después que Don Omar opinara sobre su pelea con él y Daddy Yankee. Foto: Instagram

Daddy Yankee contó su versión de la ‘pelea’ con Don Omar

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, y William Omar Landrón Rivera, Don Omar son personajes que siempre se convierten en noticia. Ahora, que The Big Boss está en la recta final Legendaddy, su gira mundial de despedida, aprovechó para hablar del tema que ocupó a los medios hace varios años y que volvió a tomar relevancia en estos días.

“Es lamentable que él hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó, eso duele, pasa el tiempo y que te digan ‘te quitaste’, no hay excusa y quieras buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación, eso es un problema grande, porque no importa lo que la gente te diga, es que tú sabes en el fondo de tu corazón que eso pasó y no hay manera de justificarte”, dijo Yankee en un adelanto de su entrevista para el programa Alofoke sin censura. En el corto video, el reguetonero habló sobre su colega, desmintiendo que en algún momento haya saboteado su carrera artística.