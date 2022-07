¿Jhonny Rivera tiene nuevo amor? Ella es la joven artista con la que lo vinculan

Jhonny Rivera es uno de los artistas de música popular más reconocidos y queridos del país. En su cuenta de Instagram tiene 2,9 millones de seguidores, que día a día están pendientes de sus publicaciones.

Jhonny Rivera Foto: Instagram Fundación Acción Interna

Generalmente, el artista, quien es padre de Andy Rivera, el ex de Lina Tejeiro, interactúa con sus fanáticos a través de las redes. Uno de los temas que más suelen preguntarle sus admiradoras es sobre su situación sentimental, pues después de su fallida relación con Luz Galeano, la madre de su único hijo, a Jhonny Rivera no se le ha vuelto a vincular en otro romance.

En varias oportunidades, el intérprete de Mujeriego ha reiterado que está soltero, sin compromisos; aunque algunos no creen que el artista lleve tanto tiempo solo. De vez en cuando, aparece en las redes junto a su expareja Luz, demostrando que, pese a que ya no están juntos, quedaron como muy buenos amigos.

Ella es Jenny López, la joven cantante con quien relacionan a Jhonny Rivera

En varias oportunidades, Jhonny Rivera ha sido vinculado sentimentalmente con la cantante de música popular Jenny López, con quien se ha mostrado en algunas fotos muy cariñosos. No obstante, el artista lo desmintió hace un tiempo, a través de sus redes. “Me tienen bombardeado con una cosa que salió en una página: una supuesta novia que tengo. Eso no es verdad. Falso, falso”, dijo en ese momento.

Por su parte, la cantante también se manifestó en ese momento y aclaró: “Jhonny ha sido como un ángel en mi carrera y somos muy buenos amigos. Les ruego con todo mi corazón que no me hagan ese daño y de paso a él. No existe la supuesta foto ‘acaramelados’”.

Pese a la aclaración de los artistas, los internautas siguieron insistiendo, preguntándole a la joven sobre el papá de Andy Rivera. “¿Tienes algo con Jhonny?”, le escribieron recientemente. A lo que ella respondió: “esta es de las preguntas que más tengo la respuesta es no, ni con Andy, ni con ninguno de los muchachos del bus. Creo que el día que yo les publique una relación tengo que estar muy segura no sé, creo que lo pensaría bastante para hacer algo público”.

Enseguida, aclaró que la relación que tiene con el artista es netamente laboral, y que son muy buenos amigos. “Jhonny es mi jefe, ha sido mi guía, lo adoro, es mi amigo, me ha ayudado de la manera que ustedes no se imaginan, ha sido una persona guía y clave en mi carrera y en mi vida porque me ha dado muchos consejos, pero Jhonny no es nada mío”.