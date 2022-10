Karol G: ¿de quién es el Ferrari que usa en sus conciertos?

Durante un mes más, Karol G seguirá recorriendo las ciudades de Estados Unidos con su nueva gira musical Strip Love Tour. En la nueva propuesta musical de la cantante, los fanáticos se han podido encontrar una artista más atrevida, con otro tono de cabello y nuevas canciones. Gatúbela, su más reciente éxito, ya hace parte de su repertorio en los shows.

A la escenografía de su tour, ‘la bichota’ decidió agregar su Ferrari azul, el mismo color que tuvo en su melena durante dos años, pero que cambió desde hace algunos meses. Como si fuera poco, el carro deportivo flota encima de los espectadores mientras ella, subida en él, canta El Makinon, su famosa canción del 2021.

¿Karol G o Anuel AA? ¿Quién es el dueño del Ferrari azul?

Para nadie es un secreto que la colombiana de 31 años tiene una colección de carros que podrían sobrepasar el millón de dólares. El famoso Ferrari azul, que también ha sido de otros colores anteriormente, se convirtió en tema de conversación cuando más de un seguidor recordó otros carros que le regaló su exnovio Anuel .

Antes de que se dijera otras cosas, el mejor amigo de la cantante, Daiky Gamboa, se encargó de aclarar el asunto. “La mujer que logró que todo el mundo cambiara la palabra ‘carro’ por la palabra ‘Makinon’ sale volando en el Ferrari Que ELLA misma se compró con su propio DINERO”, dijo el paisa en un video, donde se ve a su amiga cantando la canción sobre el automóvil.

“Énfasis en “ella misma se lo compró” después de que vi algunos desocupados por ahí diciendo que no sé quién se lo había regalado. Quiero aclarar que la intérprete del Makinon se compró su propio Makinon y que no es la primera vez que sale volando en él”, finalizó. El famoso carro en cuestión ya lo había mostrado la ex de Anuel en sus redes sociales y contó que fue un regaló que ella misma se hizo para su cumpleaños número 30.