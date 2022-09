Mientras Karol G inició con mucho éxito su nueva gira Strip Love Tour en Estados Unidos, su exnovio Anuel AA y su esposa Yailin ‘la más viral’ siguen siendo el centro de atención por una supuesta separación, que ninguno de los dos ha confirmado aún. Ahora, la cantante paisa vuelve a sonar en esta discordia, pues una vieja foto con el puertorriqueño habría causado sensación en redes.

El rumor, que se viralizó rápidamente, aseguraba que los cantantes se habrían dado una nueva oportunidad. Mientras varios de sus seguidores decían que la intérprete de Tusa estaba desempolvando los recuerdos con Anuel de su red social Instagram, ella misma salió a explicar el asunto y negó los rumores, como en Vea lo aclaramos hace pocas horas.

Karol G reacciona a comentarios de fotos con Anuel: “Siempre estuvieron”

Sin necesidad de nombrar a su ex, La Bichota respondió a un tweet de una de sus seguidoras que contaba sobre el supuesto rumor. “Karol G nunca eliminó sus publicaciones con Anuel, solo las archivó y las acaba de desarchivar!!! BICHOTA NOOOOOOOOOOOOOO”, decía el trino de una usuaria. Su ídolo decidió contestar.

“Mi reina … con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ¡ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí!”, aclaró la colombiana de 31 años. Con esas cortas palabras, sus seguidores no dudaron en reaccionar y afirmar que no solo no habría regresado con el reguetonero, sino que nunca borrará sus recuerdos del pasado.

Karol G sorprendió a fan con maletín que tenía 1.000 dólares

La paisa no deja de sorprender en su nueva gira de shows Strip Love Tour, además de lucir su nuevo look y de salir a escena subida en un Ferrari suspendido por los aires. La cantante ahora también regala dinero a sus fans.

Una de sus tantas seguidoras en Chicago, ciudad estadounidense donde inició su gira, llamó la atención de la colombiana porque disfrutó todo el concierto de inicio a fin. La Bichota invitó a la joven al escenario para que mostrara sus dotes para el baile, y como premio le dio un maletín con mil dólares en efectivo. “Solo tienes que tener la actitud por las nubes y dar lo mejor de ti … Quieres ser tú el próximo? Tienes que darlo todo durante el concierto para que ella pueda verte y subirte al escenario”, escribió la cantante junto a la foto de la afortunada sosteniendo el maletín. Karol G hizo lo mismo con otro fan en su más reciente concierto en Filadelfia, Pensilvania.