Laura Acuña: hijos, enfermedad, parejas y más de la presentadora de La Voz Senior

Abogada, modelo y presentadora, ella es Laura Janeth Acuña Ayala, actual presentadora de La Voz Senior, quien lleva más de 20 años en el mundo de la televisión.

Su primera experiencia fue con el canal Televisión Regional del Oriente, donde estuvo vinculada desde el 2001 hasta el 2004. A sus 22 años ya cubría también el Concurso Nacional de Belleza en Cartagena. Más adelante, en el 2005, fue seleccionada para conducir el programa Fuera de lugar en el canal RCN. De ahí en adelante las puertas en la televisión nacional se le abrieron, hasta hoy en día.

Después de eso, la contrataron para trabajar junto a Jota Mario Valencia conduciendo el recordado programa Muy buenos días, del cual hizo parte hasta el año 2018 cuando el magazine salió del aire tras 16 años de transmisiones. Allí, también hicieron parte otras reconocidas presentadoras como Jessica Cediel, Milena López y Adriana Betancur. La santandereana también hizo parte de Fuera de lugar y Noticias RCN.

En el 2021, sus seguidores quedaron sorprendidos cuando conocieron que Acuña llegaba al canal Caracol para ser parte de La Voz Kids y La Voz Senior. Hasta el momento, continúa en esa casa informativa.

¿Quiénes han sido las parejas de Laura Acuña?

La santandereana ha solido ser muy reservada con todo lo que tiene que ver con su vida privada. Sin embargo, su área sentimental ha sido de gran interés para quienes ha seguido su carrera.

Cuando apenas comenzaba a darse a conocer en el medio, conoció a Camilo Montoya en el cubrimiento del reinado en Cartagena. Para ese entonces, él era presentador del canal Caracol. Se enamoraron y meses después organizaron la boda, pero, en el 2006, tomaron la decisión de separarse llevando menos de dos años de casados.

Luego de eso, sostuvo un romance con el músico José Gaviria, productor musical y jurado del Factor X. Después de tres años de relación, tomaron caminos separados.

Después, la presentadora conoció al empresario Rodrigo Kling, con quien se casó en junio del 2010 en Miami.

¿Cuántos hijos tiene Laura Acuña?

Fruto de su amor con Rodrigo, la presentadora de La Voz Senior es madre de dos hijos, Helena y Nicolás, de 6 y 4 años respectivamente. En sus redes sociales los pequeños suelen ser los protagonistas de sus publicaciones.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Laura Acuña?

Laura Acuña reveló que, desde hace un tiempo, padece de una dolorosa enfermedad llamada endometriosis, que le genera fuertes dolores menstruales y que, en muchos casos, causa infertilidad. “Es crónica, no se quita, es dolorosa, incapacitante y genera infertilidad. Es una enfermedad a la que no le han parado bolas como se debería, porque sí es una enfermedad que le cambia a uno la vida, pero no es una enfermedad terminal, por decirlo así. Pero es casi igual de grave, es decir, casi, porque psicológicamente lo va matando a uno y físicamente no se imaginan los dolores tan impresionantes que uno padece”, afirmó

Según contó, debido a esa enfermedad tuvo algunas complicaciones para convertirse en madre, uno de los sueños más grandes que había tenido en su vida. “Lloraba todos los meses. Fueron 3 años y medio sintiendo envidia con cada mujer que podía tener bebé y yo no. Era una frustración, esa sensación de frustración es muy grande, pero cuando decidí ‘botar la toalla’ llegó Helena. Al comienzo, no lo creía porque siempre era falsa alarma”.