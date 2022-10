Video: Carolina Soto de ‘Día a Día’ pasó susto en sus vacaciones de puente

Con diecisiete años en la televisión colombiana, Carolina Soto se ha convertido en una de las presentadoras más queridas por los televidentes. Desde su llegada a Día a Día, el matutino de Caracol, hace cuatro años, la caleña entretiene las mañanas de muchos colombianos en compañía de sus amigos y colegas Carlos Calero, Carolina Cruz y Catalina Gómez.

Te puede interesar: Raphy Pina desmiente a Don Omar en su pelea con Daddy Yankee: “no te preparaste”

El amor y admiración de los televidentes se ha trasladado de la pantalla a las redes sociales, y en su Instagram, 3.5 millones de seguidores no se pierden los pasos de la presentadora, que además de hablar sobre sus proyectos laborales, también muestra sus momentos en familia, junto a su esposo Germán González y sus hijos Valentino y Violetta.

Carolina Soto mostró ‘accidente’ que casi le daña sus vacaciones de festivo

La familia de la periodista de 37 años aprovechó este puente festivo para salir de la ciudad y disfrutar de un paseo en familia. La caleña preocupó a sus seguidores al referirse al percance que sufrió en medio de sus vacaciones.

Vea también: Juan Diego Alvira: edad, esposa, estatura y más del presentador

En la misma red social, Soto contó que por cumplirle una ‘travesura’ a su hija Violetta, de cuatro años, se lastimó uno de sus pies. “Afortunadamente no fue nada grave. Aquí en la enfermería me desinfectaron y me pusieron un parchecito y ya todo bien, pero obviamente ya no me puedo meter a la piscina”, contó para tranquilidad de sus seguidores.

La presentadora de Día a Día publicó el video donde aparece con su hija, momentos antes del accidente. “Fue cuando me tiré en el tobogán que caí con una velocidad fuerte y como con el mismo piso me lastimé, había una rejilla ahí abajo y me volé el pedazo del pie”, contó. Aunque mostró como se veía su pie, afortunadamente, como dijo, no fue nada grave, y con el pie vendado pudo continuar con su paseo familiar.