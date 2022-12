Luisa Fernanda W vivió ‘penoso’ momento por travesura de su hijo Domenic en avión

Mientras Pipe Bueno sigue celebrando sus 15 años de carrera, Luisa Fernanda W, su pareja y mamá de sus dos hijos, contó que, en sus viajes previos a los shows, tuvo algunos imprevistos. A finales de noviembre, la pareja dueña del restaurante Rancho MX, recibió a su segundo hijo Domenic, hermanito menor de Máximo, quien para esos mismos días cumplió sus dos años.

La paisa de 29 años le contó hace unos días a sus 18 millones de seguidores, la ‘travesía’ que vivió con su hijo Domenic, quien viajó por primera vez en avión antes del show del cantante de música popular en Medellín. Durante varios minutos, la influencer contó en video el particular momento que pasó en un vuelo con muchas personas a su alrededor.

Luisa Fernanda W ‘sufrió’ en el primer viaje en avión de su hijo Domenic

Con más de un mes de nacido, el pequeño Domenic acompañó a sus padres, Luisa y Pipe, a Medellín para el concierto que realizó el cantante de música popular en el Centro de espectáculos La Macarena el pasado viernes 9 de diciembre, pero mucho antes que el caleño estuviera en tarima, su hijo menor ‘hizo de las suyas’ en el vuelo de ida.

En el relato, Luisa cuenta que se subió tranquila al avión porque sus hijos ya estaban cambiados, limpios y acababan de comer, pero unos sonidos y movimientos de su bebé la alertaron. “Lo tengo en el pecho y voy sintiendo que él hace popó y dije ‘tranquila que si hace lo cambias cuando llegues a Medellín’ pero luego voy sintiendo que hace más y más y cuando de repente voy sintiendo una agüita y me miro y literalmente le traspasó”, contó con risas y cara de preocupación.

La generadora de contenido ingresó rápidamente al baño del avión, pero no contaba que, en ese momento, la aeronave ingresaría a una zona de turbulencia. “Entré en pánico, me veo las manos llenas por todas partes, el bebé tiró el pañal sucio al piso, se untó los pies y me da por mirar al alrededor y el baño estaba literalmente todo untado. De repente me tocan la puerta y me dicen ‘tienes que salir por seguridad, estamos en zona de turbulencia’, yo no sé cómo hice y agarré un montón de pañitos y empecé a limpiarlo, me tocó salir con Domenic medio vestido y yo llena de popó. Las personas me miraban con cara de ‘pobrecita’ y yo ‘si, qué pesar de mí’”, reveló con humor.