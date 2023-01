Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se confesaron lo que no les gusta del otro

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno siguen demostrando, a pesar de las críticas, lo fortalecido que está su amor después de tres años de relación, negocios en común y dos hijos, Máximo y Domenic. La pareja, que confirmó su romance a finales de 2019, meses después de muchos rumores que los vinculaban sentimentalmente, se unió a otros personajes de la farándula que han hecho el trend de confesar qué no les gusta del otro.

Entre risas, y en compañía de su hijo mayor Máximo, Luisa y Pipe revelaron detalles íntimos de su convivencia como pareja y de su vida como socios. Los dos se tomaron las ‘críticas’ con la mejor actitud y, en ocasiones, explicaron el por qué de algunos de sus comportamientos. Esto contaron.

Luisa Fernanda W mostró la cara de Domenic, su bebé recién nacido, y dio otros detalles de cómo fue su cesárea. Foto: Instagram

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se confesaron

El caleño y la paisa se ‘sacaron los trapitos al sol’ y grabaron un video de tres minutos para contar algunas verdades. Luisa subió el video hace un día, y ya cuenta con más de dos millones de reproducciones en TikTok. “5 cosas que no nos gusta del otro”, escribió en la descripción del post.

Luisa comenzó confesando que le molesta que el cantante nunca esté solo, “Algo que no me gusta de Pipe es que andas con gente para toda parte, yo no entiendo cuál es la necesidad que tú te vas para algún lado y cargas como a 20 personas detrás de ti, no entiendo”, dijo. El cantante de música popular continuó, y reveló un comportamiento de pareja que no le agrada mucho. “No me gusta de ti que más o menos una vez a la semana, cuando estamos en el baño por la mañana, cuando me ves las canas, insinúas que si no me quiero pintar el pelo, me da rabia, como si no te gustaran. Por ejemplo, cada vez que me ves con barba, así sea de tres días, me haces afeitar, me quieres afeitar todo el tiempo, si supieras lo maluco que es…”, expresó. Y para finalizar, la creadora de contenido reveló con un detalle que tiene que ver con ‘el arrunche’ a la hora de irse a descansar. “A Pipe le encanta dormir con una almohada en la mitad de sus piernas y a mí me incomoda porque a veces yo quiero abrazarlo bien y esa almohada ahí, en medio”, contó.

