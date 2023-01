Video: Shaila Dúrcal apoya a Piqué en público y termina atacando a Shakira

Shaila de los Ángeles Morales de las Heras, conocida artísticamente Shaila Dúrcal, hija de la cantante fallecida Rocío Dúrcal, se unió a la ‘conversación’ mediática sobre la polémica separación entre Shakira y Piqué, que se confirmó a mediados del año pasado. Las recientes declaraciones de la española de 43 años causaron revuelo, pues se declaró del ‘Team Piqué’ y criticó, de algún modo, el accionar de la colombiana luego de su ruptura.

La canción SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 continúa liderando los listados de música en el mundo, además de seguir como el tema número uno en las tendencias de YouTube y ser el video en español con más reproducciones en la plataforma. La artista colombiana causó furor por, aparentemente, componer una ‘tiradera’ al padre de sus hijos y a Clara Chía, su novia de 23 años.

¿Qué dijo hija de Rocío Dúrcal sobre Shakira y Piqué?

Las recientes declaraciones de Shaila causaron revuelo. La cantante y su hermana, Carmen Morales, asistieron al programa español Plan de tarde, donde, en medio de la charla, la entrevistadora les preguntó ‘de qué team eran’.

Mientras Carmen no dudó en responder que apoyaba a la intérprete de Waka Waka y Monotonía. “A mí me ha encantado, es una mujer empoderada que tiene todo el derecho de quejarse”, expresó, Shaila, en cambio, nombró inmediatamente a Piqué , explicó las razones de su preferencia, y además reveló que no aprobaba el comportamiento de Shakira. “Me ha caído bien lo del Twingo, me ha hecho gracia. He tenido una educación que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto a mí personalmente no me gusta”, dijo.

Al igual que la presentadora del programa, muchos otros usuarios de internet no compartieron la opinión de la hija menor de la inolvidable intérprete de Me nace del corazón. “Estoy segura que Rocío Dúrcal sería team Shakira”, “Pero si fue Piqué que no demostró privacidad ni respecto”, escribieron algunos.